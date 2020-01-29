Robotlar da Artık Hissedecek!

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Robotların Orantısız Güç Kullanması Engellenebilecek!

Yapay zeka ve robotlar dünyasında yaşanan gelişmeler günümüzün en ilgi çeken teknoloji haberleri arasında yer alıyor. Ancak robotların günlük hayatımızda her geçen gün çok daha fazla yer alması ise bazı araştırmacıları endişelendiriyor. Çünkü robotlar insanlara yönelik hislere sahip olamadıklar için; çevresindekilere ve özellikle de insanlara verebilecekleri zararları hissedemiyorlar. Bu durum ise robotların zaman zaman insane karşı orantısız güç kullanmasına sebep olabiliyordu.

Söz konusu endişeden yola çıkan bazı bilim adamları ise robotların, insanlara benzer şekilde hissetmelerini sağlayacak bir yapay cilt konusunda çalışmaya başladılar. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen yapay cilt ise oldukça şaşırtıcı sonuçlar vermeye başladı. Yapay cilt, tıpkı insan cildinin taklit ediyor ve insan cildi gibi teması hissediyor.

Yapay Cilt İnsan Cildini Taklit Edecek!

Bildiğiniz üzere insanların vücudunda beyne sinyal göndererek hissetmelerini sağlayan cilt reseptörleri bulunuyor. Beynimiz bu reseptörlerden gelmiş olan sinyalleri önceliklendiriyor ve bunlara göre farklı tepkiler oluşturuyor. Örneğin acıya farklı; haza ise farklı tepkiler veriyor; bunu davranışlarla da yansıtıyor. Robotlar için geliştirilen bu yapay ciltte insan vücudunda bulunan bu reseptörlerin yapmış oldukları görevi taklit edecek olan bazı sensörler yer alıyor. Sözkonusu sensörler basıncı, sıcaklığı ve hızı algılayabiliyor. Robotlar, insanlarla temas ettiğinde; bu sensörlerden gelen veriler sayesinde çok daha kontrollü ve de güvenli davranışlar sergileyebiliyor. Böylece orantısız güç kullanımı bir nebze de olsa engellenmiş olabiliyor.

Geliştirilen bu yapay ciltin gelecekte robotlarda kullanılarak bahsedilen orantısız güç ihtimaline karşılık önlem alınması hedefleniyor. Böylece insanların ve robotların günlük hayatın içerisinde çok daha güvenli bir şekilde temas kurabilecekleri bir ortam oluşturulması sağlanabiliyor olacak. Ayrıca bu sayede insanların robotlar konusundaki bazı önyargıları ve endişeleri de azaltılabilecek. Yaşanan bu ilerlemeler ve gelen teknoloji haberleri gelecekte robotlar ve insanların birlikte yaşacakları dünyanın varlığı konusunda da bazı ipuçları vermis oluyor.