BİST92.6390,28EURO7,380,22USD6,780,43ALTIN360,570,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Sakarya Üniversitesinin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
    ABONE OL
    08.04.2020 - 10:46 |

    Sakarya Üniversitesinin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

    TÜBİTAK tarafından Kovid-19'a karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesinin de (SAÜ) yer aldığı "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

    Sakarya Üniversitesinin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

    Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla "COVID-19 Platformu" oluşturuldu.

    Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesinin de bulunduğu "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi oldu.

    SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da içinde yer aldığı projeyi, SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü.

    Pelin Akil: Miniklerimin yanına gidemiyorumOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Pelin Akil, ağrısı yüzünden ikizlerinin yanına gidemediğinin çaresizliğini takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hangi şehirler yasaklandı, yasak ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

    Hangi şehirler yasaklandı, yasak ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

    Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

    Sıradaki Haber