Sanal Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Sanal Kart Nasıl Alınır Ve Nasıl Kullanılır?

Sanal kart nedir sorusunun en kısa ve net yanıtı yeni nesil ödeme yöntemidir cevabı verilebilmektedir. Sanal kart çeşitli bankalar tarafından kullanıcılara verilmiş olan ancak fiziksel olmayan kartlardan birisidir. Bu kartlar ile çeşitli internet siteleri veya farklı yerlerden güvenli şekilde alışveriş yapılması sağlanmaktadır.



Sanal Kart Nedir, Ne İşe Yarar?

Teknolojinin son sürat ilerlediği ve hayatımızı sürekli değiştirdiği bilinen bir gerçektir. İnsan hayatında oldukça önemli olan paranın bile günümüzde az kullanılmasını sağlayan sanal kart, kredi kartı veya banka kart görevi gören ancak elde fiziksel bir kart olmayan ödeme yöntemidir. Farklı bankalar aracılığı ile müşterilere temin edilen sanal kartın limitini de kullanıcı kendisi belirler. Sanal kart sayesinde internet üzerinden kredi veya hesap kart bilgilerinizi vermeden hızlı aynı zamanda güvenli şekilde ödeme yapmasına olanak sağlamaktadır.

Kredi kartı veya hesap kartlarınız üzerinden internet sitelerinde yapılan alışverişler sonrasında kart bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Bu durumda kullanıcıların güvenliğinin sağlanması oldukça güçtür. Ancak bu durum sanal kart sayesinde tamamen ortadan kalkmakta ve ödeme sırasında yalnızca sanal kart üzerinden işlemler yapılmaktadır. Bu sayede kart veya banka hesap bilgileriniz karşı tarafa aktarılmamakta ve güvenilir şekilde alışverişleriniz sonlandırılmaktadır.

Sanal Kart Nasıl Alınır ve Nasıl Kullanılır?

Sanal karta sahip olmak ancak bunun için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmeyen kişilerin sayısı çoktur. Güvenli ve sorunsuz şekilde sanal kart almak ve kullanımını öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

- Banka hesabı için istediğiniz bankalara başvuru yapın. Aldığınız banka hesabı sonrasında ilgili bankanızın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin.

- Ardından Kartlarım seçeneğini seçin ve sonrasında sanal kart kısmını seçin.

- Sanal kart oluştur deyin ve gerekli bilgileri doldurun.

- Son olarak sanal kart limitinizi buradan belirleyin. Bu işlemlerin ardından farklı internet sitelerinde alışveriş için sanal kart bilgilerinizi girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.