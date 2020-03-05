Telefonunuz Göz Hastalığınızı Tespit Edecek!

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Gelişen teknoloji ile değişen yaşamlarımız kimi zaman endişe verse de, sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler umut sağlıyor. Kullandığımız cihazlar hızla gelişirken; cihazların sahip olduğu yeni özellikler ise sağlık alanındaki pek çok teşhis ve tedavinin önünü açıyor.

Akıllı telefonunuz göz hastalığınızı nasıl tespit edecek?

Yapay zeka içeren uygulamalar çoktan telefonlarımızda yerini almaya başladı. Bu uygulamalar şimdi de insan sağlığının izlenmesi amacıyla kullanılıyor olacak. Geliştirilen yapay zeka içeren bir uygulama sayesinde akıllı telefonunuz aracılığıyla göz hastalıklarının teşhisi konulabilecek.

Uygulama çok basit bir yöntemle çalışıyormuş gibi görünsede arka planda karışık bir yapay zeka bulunuyor. Uygulamanın içerisinde yer alan yapay zeka algoritması ise öğrenerek kendini geliştiriyor. Cradle adlı bu uygulama göz hastalıklarında erken teşhis sağlıyor. İnsanların telefonları aracılığı ile doktora gitmeden önce bir ön teşhis koyabilmelerini sağlıyor. Böylece herhangi bir göz hastalığınız olup olmadığını tespit edebiliyor; ya da mevcut göz hastalığınızın durumunun izleyebiliyorsunuz. Uygulamayı kullanmak da oldukça basit. Akıllı telefonunuz aracılığı ile çektiğiniz fotoğraflar ile göz hastalığının teşhisi yapılabiliyor.

Cradle uygulaması, çektiğiniz fotoğraflardaki beyaz göz diye tanımlı olan rahatsızlığı arıyor. Buna yönelik bulgular tespit ettiğinde ise hemen tanımlıyor. Ardından da bu beyaz göz yansımasının hangi göz hastalığının sebebi olduğunu sizinle paylaşıyor.

Uygulama doktorlardan önce ön teşhis koyacak!

Uygulama hem Android hem de iOS cihazlar için kullanılabiliyor. Ancak şu an halen testlernin yapıldığını belirtelim. 40 kişilik bir çocuk grubunda testler gerçekleştirilmiş. Test konu çocukların 50 binden fazla fotoğrafı uygulamaya yüklenmiş. Uygulamanın sahip olduğu yapay zeka algoritması bu fotoğrafları incelemiş ve 16 vaka tespit etmiş. Üstelik işin ilginç tarafı bunu doktor tanısından yaklaşık bir yıl önce yapmış.

Söz konusu uygulamanın testleri devam ediyor. Testler tamamlanıp uygulama insanlar tarafından kullanılmaya başlandığında pek çok göz hastalığının erken teşhisi de sağlanmış olacak. Sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve teknoloji haberleri biz insanlara geleceğe yönelik umut veriyor. Bu gibi yeniliklerin çoğalmasını ve teknolojinin insan yararına kullanılmasını heyecanla bekliyoruz.