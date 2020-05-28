Temassız yüz tanıma ve ateş ölçümü tek cihazla yapılabilecek

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılması için yerli olarak geliştirilen ve yüz tanıma, maske tespiti, temassız ateş ölçümü gibi işlemleri aynı anda gerçekleştirebilen cihazın haziranda satışa sunulması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşları TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Coremate Bilişim ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ'nin yapay zeka teknolojisinden faydalanarak geliştirdiği cihazla, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor.

CoreSafe isimli cihaz, canlı akan görüntü üzerinde yüz tanıma, maske tespiti, yüksek hassasiyette temassız şekilde uzak mesafeden ateş ölçümü gibi birçok işlemi aynı anda gerçekleştirebiliyor.

Cihaz, Kovid-19 belirtilerinin tespitinin yanı sıra, kişi ziyaretlerinin yoğun olduğu noktalarda maske kullanımı ve belirli bir mekandaki kişi sayısının anlık izlenebilmesine de imkan tanıyor.

"Birçok özellik tek cihazda"

Coremate AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Küçük, AA muhabirine, insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla ürünü geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Kişiler hayatın rutin akışı içinde hareket ederken, cihazla uzun süre etkileşimde kalmadan ve uzak mesafeden hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor." dedi.

Kovid-19'un yayılım ve bulaşıcılık hızının yüksek olduğuna işaret eden Küçük, cihazla virüsün bulaşıcılık zincirinin kırılması, sosyal ve kamusal alan izolasyonlarının etkin takibinin amaçlandığını söyledi.

Küçük, cihazın hastalık belirtileri gösterenlerin hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek erken tedavi imkanı bulması ve bulaşın azaltılması gibi katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Yazılım ve tasarım olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri cihazın birçok özelliği aynı anda barındırması bakımından önemine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Kişilerin alışılmış yüz tanıma sistemlerindeki gibi cihaz karşısında durup beklemesine gerek olmadan cihazda yapay zeka, yapay sinir ağları, yüz tanıma teknolojisi, yüksek hassasiyetli temassız sensörler, yüksek çözünürlüklü kamera gibi teknolojiler bir arada sunuluyor. Yaygın biçimde kullanılan el termometreleri temassız olmasına rağmen en fazla 5 santimetreden ölçüm yapabiliyor. Bu da görevlilerin kişilerle sosyal mesafeyi aşmaları nedeniyle risk oluşturuyor. Termal kameralar ise daha çok geniş alan gözlemi yapıyor. CoreSafe, temassız uzak mesafe ve birebir geçiş işlemlerinde optimum çözüm sunuyor. Tüm sistemin maliyeti de sadece tek bir termal kamera için ayrılacak bütçenin altında kalıyor."

Küçük, cihazın kullanım yerinde giriş çıkış sayımı yaparak içerideki anlık kişi sayısını belirleyebilmesi sebebiyle, doğal afet, deprem, yangın gibi durumlarda elde edilen verilerle kurtarma ekiplerine bilgi sağlayabileceğini bildirdi.

"İlk versiyon haziranda satışta"

Küçük, ihtiyaç ve talepleri değerlendirerek, cihazı versiyonlar halinde pazara sunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, yüz tanıma, personel puantaj takip, maske kontrolü, ateş ölçümü, sayım ve detaylı raporlama modüllerini içeren birinci versiyonu haziranın ilk yarısında satışa sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gözde kızarıklık tespitinin de gerçekleştirileceği versiyon için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Küçük, "Yüksek doğruluk oranlarını yakalayabilmek için geliştirmiş olduğumuz yapay sinir ağları ve yapay zekanın daha fazla eğitilmesi gerekiyor. Bu versiyonun da ağustos içinde pazarda olacağını öngörüyoruz." dedi.