Türk Mühendislerden Korona’yla mücadeleye yerli ve milli katkı

Yapay Zeka kapsamında makine öğrenmesi teknolojisiyle desteklenen bot/Korona Virüsü Bilgi Asistanı ayrıca gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na koronabot.com sayfasından erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri soruları yazabiliyorlar. Bu soruları algılayan yapay zeka, ilgili sorulara en doğru yanıtı gerçek zamanlı olarak verebiliyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte alınan sıkı tedbirler virüs salgınını önlemeye yönelik olarak hayata geçirilmeye başlandı. Bu süreçte yanlış bilgilerle mücadele de büyük bir önem arz ediyor. Vatandaşların, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan alınan bilgiler dışında farklı kaynaklara yönelmemesi kritik hale geliyor. Bu kapsamda geliştirdiği yerli ve milli teknolojiye sahip yapay zeka projeleriyle öne çıkan CBOT hazırladığı Korona Virüsü Bilgi Asistanı ile vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının önünü açıyor.

CBOT’un kendi geliştirdiği makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanarak uygulamaya aldığı asistan ile şimdilik en kritik 20 konuda gelecek yüzlerce farklı soruya cevap veriyor. Bu asistan öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. Bot gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Asistan ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabiliyor.

Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na koronabot.com web sayfasından erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri sorulara cevap alabiliyor.

Milyonlarca farklı konuda soruya cevap verebilecek

“Türkiye’nin lider yapay zeka şirketi olarak ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor süreçte vatandaşlarımızın resmi kanallardan yapılan açıklamalara hızlıca ulaşabilmelerini sağlamak için sosyal sorumluluk duygusu ile bu asistanı tasarladık.” diyen CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş: “Pandemi olarak kabul edilen bu virüsle dünya ilk kez karşılaşıyor ve nasıl mücadele edileceği konusunda pek çok belirsizlik var. Biz burada yapay zekanın bu süreçleri bir nebze de olsa rahatlatabileceğini düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli asistan sayesinde vatandaşların Korona Virüsü hakkında doğru bilgilere ulaşmalarına ve panik ortamı oluşturulmadan sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasına destek olmayı hedefliyoruz. Sadece bu asistanla ilgilenen özel bir ekip kurduk ve tüm çalışmaları 2 gün içinde tamamladık. Korona Virüs Bilgi Asistanı’na 1 günde milyonlarca çok farklı konuda mesaj geleceğini öngörüyoruz, gelen sorularla kendini ciddi anlamda geliştirecektir. Burada CBOT olarak bu soruları karşılayabilecek tüm altyapı ve teknolojiye sahibiz. Üzerinde titizlikle durduğumuz konu ise botun eğitiminin en doğru şekilde yapılması ve sürekli güncel tutulması. Uzman ekibimiz bu konuda büyük bir özveriyle çalışarak botu sürekli eğitmeye odaklandı.” diyor.