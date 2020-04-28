28.04.2020 - 16:49 |
Vodafone internet hızını 4 katına çıkardı!
Vodafone, Corona virüs kapsamında evde karantinada olan müşterileri için yeni bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda Vodafone müşterileri sabit internetlerinin yükleme yani upload hızlarını ücretsiz olarak 4 kat arttırdı.
Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Yaşanan pandemi ile birlikte bir çok şirket ve kuruluş farklı uygulamalara giderek, müşterilerini memnun etme abası içine girdi.
Vodafone'da müşterilerini memnun etmek için Superonline ve Turk Telekom'un ardından yeni bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda Vodafone sabit internet kullanıcılarının yükleme hızı tam 4 kat arttırıldı. Bunun nedeni ise karantina döneminde artan internet kullanımı ve altyapılardaki yoğunluk sebebiyle yaşanan problemler. Bu problemlerin giderilmesi için 1 Haziran'a kadar müşteriler yüksek yükleme hızından faydalanabilecek.
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