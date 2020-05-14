Web sitenizdeki görselleri ve videoları image4io ile yönetin

Kaliteli görsel ve videolar ile müşteri odağını toplamak temel amaçlardan biridir. Özellikle dijitalleşme süreçlerinde web sitesi ve mobil uygulamalara yoğun yönelim söz konusudur. Bu nedenle işletmeler hazırladıkları görsel ve videoları uygun platformlarda sunup azami verim almaya gayret gösterirler. Fakat genel görülen problem bu görsel ve videoların optimize edilmeden uygun format ile kullanılmaması nedeniyle ziyaretçiye sunulan kalitesiz içerik ve sayfaların uzun süreli yüklenme süresi olarak karşımıza çıkıyor.

İşte bu noktada işinizi kolaylaştıracak yerli girişim image4io sizin için uygun çözümü sunuyor. image4io; web sitesindeki görselleri optimize ederek, CDN(Content Delivery Network) teknolojisiyle video ve görsellerin dağıtımını yapmakla beraber, içeriklerin depolama yönetiminin yapılmasını sağlayan bir çözümdür. Tek bir platform üzerinde uçtan uca çözüm ile görsel ve videolarınız kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Akıllı optimizasyon

image4io’nun sunduğu en önemli özelliklerden bir tanesi akıllı optimizasyondur. Bu optimizasyon ile web sitenizi ziyaret eden ziyaretçinin hangi arama motorundan geldiği tespit edilerek en hızlı şekilde ulaşabileceği görsel formatı kendisine sunulur. Örnek vermek gerekirse, sisteme JPEG formatında yüklediğiniz bir resim Google arama motoru ile gelen bir ziyaretçiye otomatik olarak dönüştürülüp WEBP formatında sunulur. Çünkü Google WEBP formatında daha üstün performans göstermektedir. Böylelikle sitenizi ziyaret eden kullanıcı görselin yüklenmesi için beklemek zorunda kalmaz.

Web sitesi yüklenme hızının önemi

Günümüzde artan dijitalleşme ile beraber artık milisaniyeler bile çok kritik öneme sahiptir. Bu konunun önemini aşağıdaki istatistiklerden daha iyi anlayabiliriz.

· Google raporlarına göre 3 saniyeden daha uzun sürede yüklenen web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin %53 siteyi hemen terk etmektedir.

· Sayfa yükleme süresindeki her 0,1 saniyelik gecikme % 1 oranında gelir kaybına neden olur.

· Yükleme süresindeki 100 milisaniyelik gecikme, dönüşüm oranının(conversion rate) % 7 oranında düşmesine neden olur.

· Web sitesi ziyaretçilerinin %70’i web sitesi yüklenme hızının satın alma davranışını direkt olarak etkilediğini dile getirmiştir.

Bu istatistikler doğrultusunda web sitesi hızının dijital dünyada yarattığı önemli etkiyi görebiliriz. image4io bu konuda sunduğu çözüm ile gerekli olan istatistiklere ulaşmanızda kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

Web sitesi hızı SEO(arama motoru optimizasyonu) için de çok önemlidir. Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer alabilmek için iyi bir web sitesi performansına sahip olmanız gerekmektedir. Google’ın sunmuş olduğu Page Insight aracının yaptığı analizlere baktığımız zaman genellikle web sitesi problemlerinin optimize edilmemiş görseller olduğunu veya yanlış görsel formatı kullanımı olduğunu görürüz. Burada almış olduğunuz puan Google’da olan sıralamanızı direkt olarak

etkilemektedir. image4io burada yer alan görsel ve video ile alakalı problemleri çözüme kavuşturarak yüksek bir skor almanızı sağlar. Böylelikle aramalarda daha üst sırada yer alabilirsiniz.

Kolay entegrasyon

Web sitesi araçlarının genel olarak kullanıcılar açısından yarattığı entegrasyon problemleri kullanım açısından büyük problemlere yer açtığı görülüyor. image4io sunmuş olduğu bir çok entegrasyon seçeneği ile kullanıcı dostu bir uygulama olmak için geliştirmelerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle e-ticaret platformlarının çoğunun başvurduğu hizmet olan Wordpress için hazırlamış olduğu çözüm sayesinde kolaylıkla Wordpress sayfalara entegre olabilmektedir. Slack ve Zapier entagrasyonları ile kullanıcıların içeriklerini daha rahat yönetebilmesini sağlamakla beraber Cloudflare App platformunda yer alarak Cloudflare kullanıcılarına kolaylıkla entegre olarak web sitesi performansını azami seviyeye çıkarmaktadır.

Web Performansı Ölçme Aracı

image4io web performansı için hazırlamış olduğu test aracı sayesinde web siteniz için gerekli olan iyileştirmeleri sizlere sunmaktadır. Bu araç sayesinde web sitenizde yer alan görsel ile alakalı problemleri tespit ederek performansınızı iyileştirme seçeneklerini görebilirsiniz. Böylelikle uygun performansa ulaşıp web sitenize gelen ziyaretçileri sitenizde tutarak satın alma davranışına olumlu etkide bulunabilirsiniz.

Web sitenizi image4io ile Hızlandırın!

Belirtmiş olduğumuz özellikleri test edebilmek adına image4io web sitesini ziyaret edebilir, ücretsiz kayıt olarak size sunulan yönetim aracıyla içeriklerinizi (görsel, video) yönetebilirsiniz. Yerli bir girişim olan image4io tam donanımlı medya yönetim aracı ile uygun performansa ulaşabilirsiniz. Geri dönüşleriniz ile sizde ürünümüze katkı sağlayarak yolumuza daha emin devam edebilmek adına bizlere yardımcı olabilirsiniz.