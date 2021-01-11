WhatsApp kimin? Whatsapp uygulaması hangi ülkenin?

WhatsApp kullanıcılarının yakından takip ettiği, WhatsApp sözleşmesi haberlerine bir yenisi eklendi. Kullaıcılar ise uygulama hakkında detaylı bilgi almak isteyerek, o şekilde ilerlemek istiyor. Kafa karıştıran WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar, WhatsApp kimin, WhatsApp hangi ülkenin sorularına cevap arıyor.

Sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle ‘anlık mesajlaşma’ uygulaması WhatsApp’tan adeta bir sanal göç olduğu belirtildi. 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek güvenlik sözleşmesini kabul etmek istemeyenler uygulamayı silip başka uygulamalara geçmeye karar aldı.

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un çatısı altında yer alan WhatsApp, 4 Ocak’tan beri kullanıcılarına bildirim göndererek yeni veri paylaşma iznini kabul etmelerini istiyor.

Bu izni vermeyenler 8 Şubat’tan itibaren WhatsApp kullanamayacak. Bu hamleyle WhatsApp’ın bundan sonra Facebook’la daha rahat veri alışverişi yapmayı planladığı ve daha fazla kullanıcı verisini reklamverenlerle paylaşmak istediği belirtiliyor.

WHATSAPP YÖNETİCİSİ WİLL CHATCART AÇIKLADI

WhatsApp’ın başındaki isim olan Will Chathcart, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Dünyada 2 milyar kullanıcımızın güvenli iletişimini sağlıyoruz. Uçtan uca şifreli olarak herkesin sevdikleriyle mesajlaşma ve görüşmesini sağlıyoruz. Bu değişmiyor. Uçtan uca şifreleme nedeniyle biz sizin özel görüşme ve yazışmalarınızı göremeyiz. Facebook da göremez. Güvenlik politikamızı daha şeffaf olması için güncelledik ve bunu ekim ayında duyurduk. Bu WhatsApp üzerinden ticaret ve iş yazışmalarını da kapsıyor. WhatsApp’ın Facebook’la veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmiyor. İnsanların arkadaş ve aileleriyle güvenli olarak iletişim kurmaları üzerinde bir etkisi yok.

Çoğu ülkede WhatsApp mesajları iş için kullanılıyor. 175 milyon insan her gün bir iş hesabından mesaj atıyor ve daha fazla insan bunu yapmak istiyor. İşletmeler bu mesajlara daha hızlı ve verimli cevap verebilecek araçlar istiyor.”

WHATSAPP KİMİN? WHATSAPP HANGİ ÜLKENİN?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

TARİHİ

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum, Kaliforniya'da WhatsApp'ı kurdu. Koum anında WhatsApp adını seçti, çünkü kulağa "naber" (what's up) gibi geldi ve bir hafta sonra doğum günü olan 24 Şubat 2009'da Kaliforniya'da WhatsApp Inc.'i kurdu. Ağustos'ta ise WhatsApp 2.0, iPhone için App Store'da yayınlandı. Ekim'de diğer kurucu Brian Acton beş eski Yahoo! arkadaşlarını 250.000 $ yatırması ve kurucu ortak statüsü kazanması için ikna etti. Aralık ayında ilk foto ve video dosyaları gönderme özelliği eklendi. 2010 yılında ilk grup özellikleri eklendi. Ağustos 2010 yılından mesajlaşma Android sisteminde bulundu. 2012 Ağustos ayında WhatsApp destek personeli, mesajların iOS ve Android için WhatsApp yazılımının "en son sürümünde" şifrelendiğini duyurdu. 2013 Ağustos ayında WhatsApp sesli mesajlaşmayı tanıttı.

Kasım 2014 yılında WhatsApp, mesajları alıcılar tarafından okunduğunda gönderenleri uyaran "Okundu" adlı bir 2 mavi tik özelliğini sundu. Bir hafta içinde WhatsApp, kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakmasına olanak tanıyan bir güncelleme sundu. Mart 2015 yılında iki hesap arasında sesli aramalar eklendi. Ocak 2016 yılında Jan Koum, WhatsApp'ın kullanıcılarından yıllık 1 $ abonelik ücreti talep etmeyeceğini duyurdu. Mart ayında WhatsApp, başlangıçta kullanıcıların PDF dosyalarını kişileriyle paylaşmasına izin veren belge paylaşım özelliğini sundu. 10 Mayısda WhatsApp, hem Windows hem de Mac işletim sistemleri için tanıtıldı. Kasım 2016 yılında iki hesap arasında video görüşmeleri, Temmuz 2018 yılında 4 adede kadar hesaplar için grup sesli ve görüntülü görüşmeleri eklendi.[8] 25 Ekim 2018'de WhatsApp, Çıkartmalar için destek verdiğini duyurdu.

24 Şubat 2017 yılında WhatsApp daha büyük yenilik yaptı. Snapchat özelliği olan "Hikayeler"in uygulanmasına başlatıldı. Kullanıcılar filtre ve eklemeler kullanarak 24 saat bir süre içinde görüntülenebilen resim, video, müzik, link ve yazı paylaşarak durumlarını güncelleyebildiler. Bu özellik ilk önce 2 Ağustos 2016 yılında Instagram, Mart 2017 yılında Facebook tarafından kullanılmaya başlandı. Ekim 2017 yılında konum paylaşmak özelliği eklendi.

Ocak 2018'de WhatsApp, küçük işletmelerde kullanım için WhatsApp Business'ı başlattı.