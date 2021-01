WhatsApp sözleşmesi kalktı mı? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmeli mi, iptal mi edilmeli?

WhatsApp zorunlu güncellemesine tepkiler büyüyor. Dünya çapında çok sayıda kullanıcıya sahip olan WhatsApp kısa süre önce kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan sözleşmeyi duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyenler ise uygulamadan faydalanamayacaklar. WhatsApp kişisel verilerin paylaşımına yönelik gizlilik sözleşmesi iptal edildi mi? İşte, detaylar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ?

WhatsApp tarafından kullanıcılara gönderilen ve kişisel bilgilerin Facebook tarafından işlenmesi için onay isteyen gizlilik sözleşmesinin iptal edildiği ve şirketin geri adım attığına yönelik iddialar sosyal medyada yer aldı. Ancak şirketten ya da öne sürülen kaynaktan henüz bir açıklama gelmedi. Sözleşmenin iptal edilmiş olması şu an için söz konusu değil.

WHATSAPP'A SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

WHATSAPP YÖNETİCİSİ AÇIKLADI

WhatsApp’ın başındaki isim olan Will Chathcart, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Dünyada 2 milyar kullanıcımızın güvenli iletişimini sağlıyoruz. Uçtan uca şifreli olarak herkesin sevdikleriyle mesajlaşma ve görüşmesini sağlıyoruz. Bu değişmiyor. Uçtan uca şifreleme nedeniyle biz sizin özel görüşme ve yazışmalarınızı göremeyiz. Facebook da göremez. Güvenlik politikamızı daha şeffaf olması için güncelledik ve bunu ekim ayında duyurduk. Bu WhatsApp üzerinden ticaret ve iş yazışmalarını da kapsıyor. WhatsApp’ın Facebook’la veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmiyor. İnsanların arkadaş ve aileleriyle güvenli olarak iletişim kurmaları üzerinde bir etkisi yok.

Çoğu ülkede WhatsApp mesajları iş için kullanılıyor. 175 milyon insan her gün bir iş hesabından mesaj atıyor ve daha fazla insan bunu yapmak istiyor. İşletmeler bu mesajlara daha hızlı ve verimli cevap verebilecek araçlar istiyor.”