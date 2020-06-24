Yeni EXTRA BASS kablosuz hoparlörleri tanıtıldı!

Sony’nin en yeni kablosuz hoparlörleri ile derin, vurucu basları istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. XB kablosuz hoparlör serisinde EXTRA BASS ses deneyimi, Sony’nin aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz ünlü ses teknolojisi sayesinde elde edilebiliyor.

X-Balanced Hoparlör Ünitesi

Sony’nin yeni geliştirdiği X-Balanced Hoparlör Ünitesi, daha zengin, daha derin ve daha keyifli bir dinleme deneyimi için yüksek ses kalitesi ve güçlü ses basıncı sunuyor. Ünitenin dairesel olmayan şekli, hoparlör diyaframının alanını maksimize ederek daha vurucu baslar için ses basıncını artırıyor. Ek olarak, aynı ses basıncını korurken sürücü gezinimini azaltarak daha az bozulma sağlıyor. Örneğin XB33 üzerindeki ses basıncının seviyesi yaklaşık %30 artırılırken bozulma oranı bir önceki modele kıyasla (SRS-XB32) yaklaşık %25 azaltıldı.

Geleneksel bir hoparlör ünitesindeki dairesel diyaframdan farklı olarak, XB43’teki X-Balanced Hoparlör Ünitesi’nde neredeyse dikdörtgen şeklinde bir diyafram bulunuyor. 2 yönlü hoparlör sistemi düşük-orta frekanslar için olan woofer’ı sadece daha yüksek frekans yelpazesine özel bir tweeter ile birleştiriyor. Sonuç olarak, güçlü bir ses, derin ve vurucu baslar ve olağanüstü bir vokal netliği elde ediliyor.

XB33 ve XB23’teki X-Balanced hoparlör ünitesi, yeni geliştirilen, dairesel olmayan bir diyafram ve merkez-dışı bir tasarıma sahip. Bu yeni tasarım, hoparlör diyaframını maksimize ederek daha fazla ses basıncı yaratıyor ama hoparlörlerin boyut olarak kompakt olmasına olanak veriyor.

Mika ile Güçlendirilmiş hücre tipi koni ve toz kapağı

Sağlam ve hafif MRC (Mika ile Güçlendirilmiş hücre tipi) koni ve toz kapağı, ses kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Pasif yan radyatörler

Pasif yan radyatörlerin yerleşimi de her üç modelde birden temiz bas sesi üretmek üzere optimize edildi.

LIVE SOUND modu

LIVE SOUND modu, 3 boyutlu ses deneyimiyle partinize hayat vererek bulunduğunuz yeri bir festival alanına dönüştürür.

Suya, toza ve pasa dayanıklı

Yeni modellerin IP67 derecesi sayesinde hoparlörünüzü gönül rahatlığıyla plaja, ormana, çöle ve istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Yüzey ne kadar tozlu olursa olsun hoparlörünüz çalışmaya devam eder. Aynı zamanda tuzlu suya dayanıklı hoparlörler sayesinde eğlence denizde bile devam edebilir.

Darbeye dayanıklı

Hoparlörler çok kapsamlı darbe testlerinden geçirildi ve son teknoloji ürünü darbeye dayanıklı tasarım sayesinde, günlük kullanımda kaçınılmaz olarak karşılaşılan düşme, çarpma ve çiziklere karşı koyabilecek güce sahip hale getirildi. Artık en kötü sakarlıklar bile mesele değil. Hoparlörler, düşürseniz bile çalışmaya devam ediyor.

Işıklar

Hoparlörlerin çok-renkli bir ışık çizgisi, tweeter ve hoparlör ışıklandırması sunan yeni tasarımı ile müzik festivali atmosferi yakalayabilirsiniz.

Fiestableve Sony | Music Centre aplikasyonları

Doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden canlı bir kulüp havası yaratmak için ücretsiz “Fiestable” aplikasyonunu kullanabilirsiniz. Işıkların tempoyla senkronize olmasını ya da renk değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz “Sony Music Centre” aplikasyonu ile hoparlörünüzü dans pistinden bile kontrol edebilirsiniz. Favori çalma listenizi seçin, bir sonraki şarkıyı sıraya koyun ya da modunuza uyacak şekilde ışıklandırmayı kapatın.

Parti Connect

Ek olarak, yeni Party Connect özelliği ile 100’e kadar uyumlu kablosuz hoparlör ile BLUETOOTH teknolojisi üzerinden bağlantı kurup müziği ve ışıkları herkesin aynı ritimle dans edebileceği şekilde senkronize edebilirsiniz.

Yeni form faktörü

Yeni hoparlör serisi, geniş bir renk yelpazesi ve yenilenen tasarımıyla her türlü mekâna mükemmel uyum sağlayabilir. Kompakt, hafif ve taşıması kolay XB23, sırt çantanızın gözüne ya da kamp sandalyenizin kupa tutacağına sığar. Aynı zamanda bir hafta sonu kamp gezisinde çadırınıza ya da bir ağaca asmanıza elverişli bir kordonu bulunur.

USB-Tip-C

Hoparlörlerinizi artık yeni USB-Tip-C ile şarj edebilirsiniz.

Pil ömrü ve bağlanabilirlik

24 saate kadar pil ömrü sayesinde parti tüm gece devam edebilir. Ayrıca akıllı telefonunuzu şarj etmek üzere USB Tip-A ile hoparlöre bağlayabilirsiniz, böylelikle siz ne kadar ayakta kalıyorsanız telefonunuz da o kadar ayakta kalır. Müziklerinizi telefonunuz şarj halindeyken de dinlemeye devam etmek için Bluetooth teknolojisi ve NFC kullanarak hoparlörünüze bağlanmanız yeterli.

Piyasaya çıkış

SRS-XB43 modeli, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Ağustos 2020’den itibaren satışa sunulacak.

SRS-XB33 modeli, siyah, mavi, kırmızı ve koyu gri renk seçenekleriyle Ağustos 2020’den itibaren satışa sunulacak.

SRS-XB23 modeli, siyah, mavi, kırmızı, koyu gri ve yeşil renk seçenekleriyle Ağustos 2020’den itibaren satışa sunulacak.