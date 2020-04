Yeni Galaxy Tab S6 Lite Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Samsung, hem iş hem de eğlence için tasarlanan yeni şık ve kullanışlı tableti Galaxy Tab S6 Lite’ın 1 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de satılacağını duyurdu. Geniş ekranı, ince ve kompakt gövdesi ve kutu içerisindeki yeniden tasarlanmış S Pen’i ile Galaxy Tab S6 Lite, hızlı not almak ve sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkartmakiçin ideal bir tablet olarak öne çıkıyor.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Ürün Planlama Başkanı Woncheol Chai, “İş hayatımızın daha fazla esneklik kazanması ve özel hayatımızla harmanlanması nedeniyle modern hayatın ne kadar yoğun olabileceğini görüyoruz. Tüketiciler, günlük hayat tarzlarına sorunsuz olarak entegre olabilen çok yönlü cihazlara ihtiyaç duyuyor. Galaxy Tab S6 Lite ve yeni S Pen, insanların düzenli olmasına, aynı anda birkaç görevi yerine getirmesine, yeni fikirleri kolaylıkla kaydetmesineyardım eden ve böylelikle kendileri için en önemli konulara vakit ayırmalarına imkân tanıyan en son teknolojilere sahip.” dedi.

Yeniden tasarlanan S Pen ile üretin, stresinizi azaltın

Tabletinizi ister iş için çalışırken ister sadece evde dinlenirken kullanın, geliştirilmiş S Pen not alma ve farklı görevleri yerine getirme konusunda mükemmel bir asistan. S Pen’in yenilenen tasarımı, kullanımını normal bir kalemdeki kadar kullanışlı ve konforlu hale getiriyor. Sadece 7,03 gram ağırlığındaki S Pen, hafif ve kullanımı kolay bir ürün. Arttırılmış hassasiyeti ve 0,7 mm’lik kalem ucu, not alırken ve çizim yaparken daha doğru sonuçlar sağlıyor. Fikirlerinizi kaydetmeyi bitirdiğinizde, S Pen manyetik olarak tabletin sağ köşesine takılıyor. Böylece kaybetme endişesi yaşamadan kullanılabiliyor. Ayrıca Galaxy Tab S6 Lite’taki S Pen’in pilsiz çalışma özelliği sayesinde kullanım sırasında pilin biteceğine dair endişeleriniz de azalıyor.

S Pen ve Samsung Notes kullanarak, elle aldığınız notları anında dijital metin haline getirebilirsiniz. Etiketler üzerinden notlarınızı kolaylıkla kategorilere ayırın ve arayın, önemli bölümleri öne çıkarın ve yüzde 300’e varan yakınlaştırma özelliğiyle notlardaki içeriği büyütün. Tüm notlarınız kolaylıkla PDF, JPEG resmi, metin dosyası ya da Microsoft Word belgesi olarak dışa aktarılabiliyor.

Sizi yormayacak yenilikçi tasarım

10,4” ekranı ve ince çerçevesiyle Galaxy Tab S6 Lite, geniş ve sürükleyici bir ekranın gücünden yararlanıyor. Hafif ve kompakt tasarımının sunduğu kolay taşınabilirlik sayesinde dilediğiniz her yerde farklı görevleri yerine getirmek, not almak, video ya da film izlemek için ideal bir tablet. Daha büyük tablet ekranı için optimize edilmiş One UI'nin en son sürümüyle donatılmış Galaxy Tab S6 Lite, kullanımı daha kolay bir görsel ara yüze ve basitleştirilmiş gezinti araçlarına sahip. Bu sayede birden fazla uygulama arasında sorunsuz ve zahmetsiz geçiş yaparak elinizdeki işe odaklanabiliyorsunuz.

Gül Pembesi, Gök Mavisi, Dağ Grisi olmak üzere üç harika renk seçeneğine sahip olan Galaxy Tab S6 Lite, S Pen ile birlikte sunulmakta olup, hem çok şık bir aksesuar hem de güçlü bir üretim cihazı olarak kullanılabilir.

Geliştirilmiş eğlence özellikleri

Galaxy Tab S6 Lite’ta müzik dinlemeyi, içerik akışını, çevrimiçi alışveriş yapmayı ya da arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı daha kolay ve eğlenceli hale getiren akıllı, kullanışlı ve eğlenceli birçok özellik bulunuyor. Galaxy Tab S6 Lite, olağanüstü sürükleyicilikte bir ses kalitesi için AKG ve Dolby Atmos 3D surround ses destekli çift hoparlöre sahip. Bu nedenle YouTube videolarını ya da en sevdiğiniz görüntüleri izlerken ya da harika bir çalma listesi dinlerken, üstün kalitede bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca Samsung, Galaxy serisindeki favori uygulamalarınızdan daha da fazlasına sahip olabilmeniz için YouTube ve Spotify ile iş birliği yaptı. Galaxy Tab S6 Lite kullanıcıları YouTube Premium ile 4 ay boyunca reklamsız YouTube videolarının, videoları indirip çevrim dışı izlemenin ve YouTube Müzik ile YouTube Çocuk uygulamalarına erişimin keyfini çıkarabilir. Spotify’ın Galaxy Tab S6 Lite'ın kullanıcı ara yüzüne sorunsuz bir şekilde entegre olması sayesinde, müzik ve podcast'leri kolayca arayabilir, hatta en sevdiğiniz şarkıyı alarmınız yapabilirsiniz. Galaxy Tab S6 Lite, bluetooth özellikli ev hoparlörünüze de kablosuz olarak bağlanabilir, siz de bu sayede Spotify'daki favori çalma listelerinizi tabletiniz ile kontrol ederek evinizdeki başka bir cihazda ya da hoparlörde çalabilirsiniz.

Bağlantıda kalın, eğlence deneyiminizi artırın

Galaxy Tab S6 Lite üzerindeki Google Duo video görüşmeleri özelliğini de kullanarak dostlarınızla ve iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilirsiniz. Müziği kontrol etmek, takviminizi görüntülemek, hava durumunu öğrenmek, hızlı notlar ve hatırlatıcılar yazmak için geliştirilmiş Günlük Pano ekranını kullanabilirsiniz. Bixby Voice, Bixby Vision ve Bixby Routines gibi yeni Bixby özellikleri ve yetenekleri de genel üretkenlik düzeyinizi ve eğlence deneyimlerinizi artıracak.

Galaxy Tab S6 Lite, tüm aile tarafından kullanılabilen bir cihaz. Samsung Kids ile günlük oyun süresi izinlerini ayarlayabilir, belirli uygulamalara erişimi kısıtlayabilir, çeşitli heyecan verici ve renkli eğitici uygulama ve oyunlarla çocuklarınızı dijital dünyayla güvenle tanıştırabilirsiniz.