Zoom, Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi (CISO) görevine Jason Lee’yi getirdi

Zoom, aralarında dünyanın en büyük işletmelerinin çalışanlarının da bulunduğu, günlük 300 milyondan fazla toplantı katılımcısına ulaştıkları bir dönemde açıklanan 90 günlük güvenlik ve gizlilik planını tamamlamaya yaklaşıyor. Lee, Zoom’un kullanımı kolay ve akıcı platformu güvende kalırken, kullanıcı güvenliği ve gizliliğini ilk öncelik yapmaya odaklanacak.

Atamayı değerlendiren Bawa, “Müşterilerimizin güvenliği son derece önemli ve yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor. Derin bir sektör deneyimi bulunan ve farklı segmentlerden kullanıcılara hizmet vermenin güçlüğünü anlayan ve yaşadığımız hızlı büyüme döneminde platformumuzun güvenliğini güçlendirme girişimlerini yönetecek olan Jason’ın şirketimize katılmasından dolayı heyecanlıyız” dedi.

Lee, “Dünya çapında güvenlik kurumlarını yönetme konusundaki deneyimimi, muazzam bir büyüme yolculuğundaki Zoom’a taşıyacağım için heyecanlıyım. Müşterilerin ürünlerimize güven duymasını sağlamak bizim için en önemli konu ve Zoom’un DNA’sına güvenlik katmaya devam etmek üzere ekibimle çalışmayı dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

Jason Lee hakkında

Teknoloji alanında 20 yıllık deneyimi bulunan, bilgi güvenliği ile görev kritik servisleri yönetmede uzmanlaşan Jason Lee, Zoom’un Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi (CISO) görevini yapmaktadır. Bu görevden önce, Salesforce’taki Güvenlik Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinde, küresel organizasyonun, müşterilere ve çalışanlara aralarında şirket genelinde ağ ve sistem güvenliği, olay müdahalesi, tehdit istihbaratı, veri koruma, zafiyet yönetimi, saldırı tespit, kimlik ve erişim yönetimi ve ofansif güvenlik ekibinin de bulunduğu alanlarda kritik uçtan uca güvenlik operasyonlarını yönetti. Salesforce öncesinde Microsoft’un Windows ve Cihazlar bölümünde Güvenlik Mühendisliği Baş Direktörü olarak, şirketin Windows Update, Xbox Live ve Microsoft online mağazası gibi çevrimiçi hizmetlerini koruma görevini yerine getirdi. Ayrıca, Microsoft’taki tüm ürünler için görev kritik Açık Anahtar Altyapısı (PKI) yönetimi ve tasarımından da sorumlu olarak Geliştirici Hizmetleri Kıdemli Direktörü görevinde bulundu. Bu görev, Windows ve SQL Sunucu gibi ürünlerdeki kriptografik hizmetleri ve Azura ile Office 365 gibi bulut hizmetlerini kapsıyordu. Bunların yanında, Jason, aynı görev kapsamında Microsoft için kod imzalama ve zararlı yazılım karşıtı hizmetlerden de sorumluydu.