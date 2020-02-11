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    HaberlerTeknoloji Haberleri Telefonun aşırı ısınmasını engelleme yolları
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    11.02.2020 - 16:25 |

    Telefonun aşırı ısınmasını engelleme yolları

    Telefon teknik servis yetkililerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri aşırı ısınan telefonlar oluyor. Peki, telefonun ısınması nasıl önlenir, telefonun ısınması durumunda ne yapmak gerekiyor?

    Telefonun aşırı ısınmasını engelleme yolları

    Telefonun aşırı ısınmasının çözümü için nedeni tespit etmek gerekiyor. Akıllı telefonlar, yazılım tarafında çok fazla uygulamanın aynı anda çalışması, telefonun yoğun kullanımı, widget’ların (hava durumu vs.) sürekli açık olması ve bir uygulamanın açık kalmış olması gibi nedenlerle aşırı ısınabiliyor. Donanım tarafında ise batarya, şark aleti ve cihazın kendisinden kaynaklanan sorunlar ısınmaya neden oluyor. Telefonların 15-20 dakikalık yoğun kullanımından sonra ısınması normal olsa da devam eden ısınma sorununda birtakım önlemler almalısınız.

    Uygulamaları kontrol edin

    Telefonunuz özellikle bir uygulamayı kullandıktan sonra aşırı ısınma sorunu oluşuyorsa uygulamayı kaldırın. Uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermeyin. Güncelleme yapmayı da ihmal etmeyin. Bu sayede bataryayı koruyabilir ve aşırı ısınma sorunu oluşmasının önüne geçebilirsiniz. Mobil veri ve internet kullanımının telefonun aşırı ısınmasına neden olduğunu göz önünde bulundurun ve uygulamaların konum özelliğini kapatın.

    Telefonu serin yerde tutun

    Telefonu direkt güneş alan yerlerde bırakmayın. Elbette ısınma durumunda buzdolabına koymak da telefona zarar verecektir. Telefonun çok kapalı olması, hava ile temasının kesilmesi ısınmasına neden olacağından kılıf kullanmayın. Özellikle sıcaklığın yoğun olduğu ortamlarda kılıf kullanmayın. Kılıf kullanmayı tercih ediyorsanız da deri kılıf kullanmayın.

    Batarya kullanımında dikkat

    Telefon ısınmasının nedeni genellikle bataryalar oluyor. Yan sanayi ürünü sahte şarj aletleri bataryanın hızla şişip genleşmesi ve devamında da cihazın patlaması gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Telefonu yan sanayi şarj aleti ile şarj etmek durumundaysanız şarjdayken kullanmayın. Telefon, herhangi bir şarj cihazı ile şarj olduğu esnada bir miktar ısınacağından kasanın üzerinde şarj etmeyin ve telefonun üstünü kapatmayın. Li-Ion piller genellikle güvenli olsa da hatalı işlevlerin ortaya çıkması da mümkün olduğundan ısınan bataryayı yeni ve orijinal bir batarya ile değiştirin.

    ERDAL KAPLANSEREN / Twitter: https://twitter.com/Kaplanseren

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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