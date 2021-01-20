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    20.01.2021 - 10:54 |

    Telegram nasıl indirilir ve kullanılır? Telegram'da nasıl yeni hesap açılır?

    Telegram popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Telefon ve masaüstünde kullanabilen Telegram'ın detayları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Telegram nasıl indirilir, özellikleri neler? İşte Telegram ile ilgili detaylar...

    Telegram nasıl indirilir ve kullanılır? Telegram'da nasıl yeni hesap açılır?

    Telegram'a telefon numarası ile kayıt olunuyor. Mesajlaşma uygulaması Telegram, Rus programcısı Pavel Durov tarafından yapıldı. Telegram özellikleri ve kullanımı ile ilgili detaylar ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki Telegram nasıl indirilir ve kullanılır?

    TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

    Telegram'ı App Store ve Google Play'dan indirilebiliyor. Telegram'a telefondaki kişiler eklenebilir. Kişilerinizi ekleyebilir veya kullanıcı adına göre aramayı kullanabilirsiniz.

    TELEGRAM ÖZELLİKLERİ NELER?

    Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

    Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.

    Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”).

    Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

    Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

    Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

    İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
    Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

    Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

    Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.

    Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.

    Bilinmeyen numaraların mesaj atmasını önleyebilme

    Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

    Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme
    Konum paylaşabilme

    Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

    Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

    Ücretsiz ve reklamsız

    Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

    Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.
    Proxy desteği

    Sesli arama özelliği

    Görüntülü arama özelliği

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