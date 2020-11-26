Tesla Çin'de elektrikli araba şarj istasyonları üretecek

Tesla, böylece dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de sempati ve müşteri toplayacak.

Firmanın şu anda Çin’de Model 3 elektrikli arabaları satılıyor ve 2021 yılında Model Y’yi de pazara sokmayı planlıyor. Çin hükümetinin benzin ve motorinle çalışan arabaların kullanımını azaltarak hava kirliliğini düşürme planı da giderek kendine taraftar bulurken ülke çapında elektrikli araba şarj istasyonları giderek yaygınlaşıyor.

Tesla’nın yatırım yaptığı fabrikanın 2021 yılının Şubat ayında tamamlanması ve yıllık 10.000 adet şarj istasyonu üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.