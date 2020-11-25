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    25.11.2020 - 11:05 |

    Tesla en büyük rakibini geçti

    Tesla, Model S elektrikli sedan modelinin menzilini uzatarak hem rakibini arkasında bıraktı ve rekor kırdı.

    Tesla en büyük rakibini geçti

    Lucid firmasıyla elektrikli araçlarda menzil savaşı veren Tesla, aracın fiyatı açısından da rakibini yine geride bıraktı. Yılın başında Model S’in tek şarjla gidebildiği menzili 646 kilometreye çıkararak ilk rekoru kıran Tesla, Lucid firmasının Air modelinin elektrikli sedanının menzilini 653 kilometreye çıkarıp fiyatını düşürerek lüks sedan segmentinde Tesla’nın en büyük rakibi olmuştu.

    Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Model S’in fiyatını Lucid Air ile aynı düzeye indireceğini açıklamıştı. Bu açıklama ile iki firma arasındaki rekabet de resmileşmişti. Ancak Lucid firmasının henüz piyasaya sürdüğü bir araç yok ve Tesla yeniden çıtayı yükseltti. Tesla, Model S araçlarının tek şarj menzilini 658 kilometreye çıkardı.

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