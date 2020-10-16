Tesla’nın halkla ilişkiler departmanını feshetmesi felaketle sonuçlanabilir

Firmanın içindeki çok sayıda kaynağın dediklerine göre Tesla, halkla ilişkiler departmanını geçtiğimiz yıl süresince yavaş yavaş etkisiz hale getirdi ve firmanın kurucusu Elon Musk, bu konudaki tek yetkili olarak kaldı.

Eğer söylentiler doğruysa, Elon Musk ve Tesla’nın yönetim kurulu çok şaşırtıcı bir karar imza atmış demek oluyor.

Bu uygulama ile Tesla’dan gelen bilgilerin doğruluğuna gölge düşecek. Tesla’nın son dönemde manşetlerde yer bulan otomatik sürüşte yaşanan çarpışmalar ya da yeni alınan bir Model Y’nin tavanının sürüş esnasında birden kopması gibi sorunlarla ilgili yetkili bir muhatap bulunamayacak.

Geçen ay Tesla kullanıcıları yaklaşık bir saatlik süreyle araçlarına ve araç uygulamalarına giriş yapamamışlardı. Basın, bu konuda Tesla’da sorularını soracak kimse bulamamıştı, çünkü halkla ilişkiler departmanı feshedilmişti. Görünüşe bakılırsa Tesla, gelecekte çıkabilecek krizlerde sorunların kendi kendilerine çözülmesini umuyor.