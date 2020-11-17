Uzayı çöplük haline getirdik

Pasifik Okyanusu’nda insan atıklarından oluşan iki adet devasa yığın dolaşıyor. Dolanmış balıkçı ağları, çöp poşetleri ve küçük plastik parçaları Japonya’nın doğusundan geçip Kaliforniya kıyılarının akıntısıyla hareket ediyor. Bu yığınlara Büyük Çöp Adaları adı veriliyor.

Benzer bir görüntü Dünyanın yörüngesinde de mevcut. 1957 yılından beri uzaya gönderilen metaller, gezegenimizin yerçekimi sebebiyle atmosferin sınırında dönüyor. Otobüs büyüklüğünden ekmek kızartma makinesi küçüklüğüne kadar ebatları değişen uydular, hava tahmininden gezegenin haritasını çıkarmaya kadar pek çok işleve sahip ancak sonuçta ölümsüz değiller. Eninde sonunda ömürleri bitiyor ve kendilerine oraya çıkaran roketlerin etrafında dönmeye devam ediyorlar. Bu durum altmış yıldır devam ediyor.

Yörüngedeki devasa çöp adalarının varlığı, yeni gönderilen uydular ve roketlerin yanı sıra sabit olarak uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu gibi yapılar için de tehlike teşkil ediyor. Uzaydaki şartlar sebebiyle dudak nemlendiricisi ebatlarında çöpler bile uzay istasyonlarının gövdelerinde delik açabiliyor.