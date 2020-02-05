Virüs gibi yayılıyor: TikTok

Sosyal ağ ekosisteminin yeni favorisi TikTok, genç kullanıcı tabanına sahip. Uygulama mizahi dans videolarıyla öne çıksa da oyun ve komedi gibi belli türler altında farklı içerikler de bulunuyor. TikTok, “Anı yaşa, yaratıcılığını paylaş” mottosu ile kısa videoların paylaşım platformu olarak öne çıkıyor.

TikTok nedir?

Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok’un kullanıcıları kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar videolarına çıkartmalar ve efeskt filtreleri ekleyebiliyor ve düzenleme araçları ile klipleri düzenleyebiliyor. Ana teması 15 saniyelik videoları paylaşarak bir topluluk oluşturmak olan TikTok; grup mesajlaşma, klüp kurma, sticker gibi özelliklere de sahip. TikTok; Instagram, Youtube, Vine ve Snapchat platformlarından özellikler de taşıyor. Öyle ki diğer sosyal mecralar gibi fenomenler türeyebiliyor.

Platforma ait terimler bile var

TikTok'u daha iyi anlayabilmek TikTok'ta kullanılan terimlere hakim olmak gerekiyor. TikTok kullanıcılarının en çok tercih ettiği içerik türlerinden biri olan Duet, bir videonun yeni bir kullanıcı tarafından yorumlanması anlamına geliyor. İyi bir video çekmek için uğraşsa da başarılı olamayanların videolarına Cringe adı veriliyor. YouTube'da gördüğünüz Challenge kültürüTikTok'ta da kendini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Challenge videoları kullanıcıların aynı eyleme odaklanması olarak kendini gösteriyor.

TikTok kime ait

ABD ve Avrupa’da hem iOS hem de Android platformunda en çok indirilen mobil uygulamalar arasında bulunan TikTok’un sahibi, merkezi Çin’in başkenti Pekin’de olan ByteDance şirketinin de kurucusu olan Zhang Yiming. Zhang Yiming’in kişisel serveti Ocak 2019 itibariyle 6.8 milyar doları buldu. Yiming, Çin’in en zengin 35. kişisi. Dünyanın en zenginleri listesinde ise 218. sırada.

Erdal Kaplanseren

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