Warface Türkiye’ye resmi olarak giriş yapıyor: Sunucusu İstanbul’da!

Oyunun İstanbul’da sunucusunun olması ne anlama geliyor? Warface’in daha iyi bir bağlantı, kısa bekleme süresi ve sorunsuz eşleşme gibi oyun performansını artırması demek oluyor.

Türkiye pazarına dahil olan en son oyun firması olan MY.GAMES, aynı zamanda Türkiye’deki varlığını da artırmak istiyor. Firmanın yöneticilerinden olan Ivan Pabiarzhyn, oyunun Türkiye sunucusu hakkında bir açıklama yaptı. Yönetici açıklamasında, “Warface’in Türkiye’deki varlığını genişletmekten heyecan duyuyoruz. Warface, uzun yıllardır bilgi birikimimizi aktardığımız çok özel bir yapım. Artık Türk oyuncuların da oyunun keyfini sonuna kadar çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz.” sözlerine yer veriyor.

Türkçe dil desteği ve dublajların da yer alacağı söylenen oyun Türkiye’de bu sayede daha fazla oyunsevere ulaşabilecek.

Warface ilk olarak 2013 yılında dünya çapında piyasa sürülmüştü. Neredeyse her oyun platformunda oyanabilen oyun ücretsiz olarak sunuluyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One tarafında oyananabilen FPS oyunu, temelde askeri birliklere odaklanıyor ve ilerleyen bir hikayeye sahip. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda, görev sistemi yer alıyor. Farklı sınıflarda oynayabilen oyuncular aynı zamanda mevsimsel güncellemeler ile de karşılaşabiliyor.