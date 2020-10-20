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    HaberlerTeknoloji Haberleri Whatsapp Zoom’un yerini alabilir
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    20.10.2020 - 15:44 |

    Whatsapp Zoom’un yerini alabilir

    Whatsapp Web’e görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor.

    Whatsapp Zoom’un yerini alabilir

    Whatsapp, Web servisine görüntülü ve sesli arama özellikleri getirerek masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar Zoom’un yerini almayı hedefliyor.

    Şu ana kadar sadece yazılı ve sesli mesajları göndermek gibi basit işlere yarayan Whatsapp Web, çok yakında yeni sürümüyle görüntülü ve sesli aramaları da yapabilecek. Arama sürerken küçük bir pencere açılarak kullanıcılara aramanın durumunu gösterecek, böylece kullanıcılar aramaları kesilmeden başka sekmelerde internette gezinmeye devam edebilecek.

    Bu özellik henüz resmi olarak devreye girmedi ancak birkaç hafta içinde girebilir.

    Whatsapp’a gelecekte eklenebilecek diğer özellikler arasında çok ilginç şeyler de mevcut. Bunların arasında gönderildiğinde karşı tarafın telefonuna kaydedilmeyen ve görüntülendikten sonra silinen fotoğraflar da var.

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