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    HaberlerTeknoloji Haberleri WhatsApp'ta dev değişiklik
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    04.12.2020 - 11:53 |

    WhatsApp'ta dev değişiklik

    WhatsApp kullanıcı sözleşmesi şartlarını değiştiriyor. 8 Şubat 2021’e kadar onaylanması gereken yeni sözleşmeyi kabul etmek istemeyen kullanıcılar, uygulamanın özelliklerini kullanamamaya başlayacak ve uygulamanın ayarlarına girip hesaplarını kapatabilecek. WhatsApp, kullanıcı sözleşmesini en son 2018 yılında güncellemişti.

    WhatsApp'ta dev değişiklik

    Yeni gizlilik koşulları, WhatsApp’ın hizmetleri ve kullanıcıları verilerini nasıl kullanacağı konusunda yenilikler içeriyor. Ayrıca, işletmelerin WhatsApp konuşmalarını Facebook hizmetlerini kullanarak nasıl depolayacağı ve yönetebileceği hakkında bilgiler de içeriyor. Yeni şartların duyurusu, kullanıcılara uygulamanın içinde açılacak bir pencereden bildirilecek. Yeni sözleşmeyle birlikte konuşmaların duvar kağıtlarına da bir yenilik geliyor. Kullanıcılar bundan sonra her konuşma için farklı bir duvar kağıdı belirleyebilecek.

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