WhatsApp'ta dev değişiklik

Yeni gizlilik koşulları, WhatsApp’ın hizmetleri ve kullanıcıları verilerini nasıl kullanacağı konusunda yenilikler içeriyor. Ayrıca, işletmelerin WhatsApp konuşmalarını Facebook hizmetlerini kullanarak nasıl depolayacağı ve yönetebileceği hakkında bilgiler de içeriyor. Yeni şartların duyurusu, kullanıcılara uygulamanın içinde açılacak bir pencereden bildirilecek. Yeni sözleşmeyle birlikte konuşmaların duvar kağıtlarına da bir yenilik geliyor. Kullanıcılar bundan sonra her konuşma için farklı bir duvar kağıdı belirleyebilecek.