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    09.02.2021 - 16:00 | | Nilay Kamu

    Xiaomi'nin yeni telefonu yolda

    Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni akıllı telefon serisini bu ay sonunda tanıtmayı hedefliyor. 25 Şubat 2021 tarihinde Çin’deki bir etkinlik ile Redmi K40 serisini tanıtmayı planlayan şirket, bu telefon serisinin ‘uygun fiyatlı’ olacağı konusunda bir açıklama yapmıştı.

    Xiaomi'nin yeni telefonu yolda

    Çin merkezli internet sitesi olan Weibo’da ortaya çıktığı kadarıyla Redmi K40 serisinde Android tarafının en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 işlemcisi yer alacak.

    Buna ek olarak telefonun OLED ekrana, 64 Megapiksel ana kameraya ve 5x yakınlaştırma yapabilme yeteneğine sahip olması bekleniyor. Telefonun batarya tarafında ise karşımıza 4.000 mAh çıkacak. 

    Hatırlatmak gerekirse Redmi K30 Pro geçen yıl küresel pazarda Poco F2 Pro olarak isimlendirilmiş ve o şekilde piyasaya sürülmüştü. Xiaomi tarafından benzer bir hamlenin gelmesi bekleniyor. Yani Redmi K40 serisi Poco adı altında karşımıza çıkabilir. Xiaomi bunlara ek olarak teknoloji gündeminin tartışılan konusuna da gönderme yapıyor. Bu yeni serinin kutusundan ‘şarj adaptörü’ kullanıcıların tercihine bağlı olarak kutudan çıkabilir.

    Güvenilir kaynaklara göre telefon 25 Şubat’ta 465 dolarlık bir fiyat ile tanıtılacak.

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