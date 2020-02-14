Yakın gelecekte karşımıza çıkacak 5 ilginç teknoloji
Teknoloji, lüks gibi görülen şeyleri rutinimize dahil etmeye, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hızını takip etmenin bile zorlaştığı teknoloji, sektörleri büyük bir hızla etkisi altına almaya devam ediyor. Yakın gelecekte bizi pek çok yenilik bekliyor. Bazı teknolojiler ise insansı robotlar kadar ilginç olacak.
Erdal Kaplanseren @Kaplanseren
Dijital dünyanın ortaya koyduğu veriler ve yapılan araştırmalar, önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak teknolojiler i öngörebilmeyi sağlıyor. Ütopik filmleri anımsatacak gelişmeler bizi bekliyor.
Dokunsal sanal gerçeklik
Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, herhangi bir sanal gerçeklik (VR) deneyimine dokunma hissi katan kablosuz bir sistem geliştirdi. Epidermal VR olarak bilinen teknoloji, sanal ve artırılmış gerçekliğin sınırlarının ve yeteneklerinin geliştirilebileceğinin göstergesi oldu. Bu sistem sayesinde oyun sırasında, oyun karakterinin vücut kısmında gerçekleştirdiği vuruş oyuncuların uyarılmasını sağlayabilir. Northwestern Üniversitesi, son dönemlerde yalnızca birkaç saat içinde insan boyutunda bir objeyi üretebilen Harp isimli dünyanın en hızlı yazıcısı projesi ile gündeme geldi.
Nefes ölçen direksiyon
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, alkollü araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek için bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz sürücünün nefesini kokluyor, direksiyon yoluyla parmak uçlarındaki kanı tarayarak alkol seviyesini ölçüyor ve sürücüsünün alkol seviyesi yüksek olan araçları hareketsiz hale getirebiliyor.
Atıkları ısıya dönüştüren biyoyakıt
Londra kahve endüstrisinin yarattığı 200.000 atık için çözüm bulmayı hedefleyen girişimci Arthur Kay, biyo-fasulye kullanarak kahve atıklarının yüzde 85’ini binaları ısıtmayı ve nakliyeyi güçlendirerek biyoyakıtlara dönüştürmeyi hedefliyor. Kay, 2020 yılına damgasını vurabilir.
Kalp atış hızını ölçebilen tişört
Kalp atış hızını ölçen giyilebilir teknolojiler, yeni bir gelişme olmasa da çok fazla çalışma olması cihazların doğruluk derecesini sorgulatabiliyor. Akıllı malzemeler geliştiren KYMIRA, kumaşa basılmış tek bir EKG kullanarak ürettiği tişört ile kalp atışlarını doğru bir şekilde ölçme hedefinde. Bu teknoloji hem sporcular hem de kamu için önemli bir gelişme olabilir.
Yüzen çiftlikler
İleri Düşünce Mimarı Javier Ponce yüzen çiftlikler projesini geliştirdi. 350 x 200m ölçülerindeki 24 metre uzunluğunda, üç katmanlı yapıda yaklaşık 8.1 ton sebze ve 1.7 ton balık üretilmesi bekleniyor.
Hyperloop
Hiperloop teknoloji pazarının 2026'ya kadar neredeyse 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Elon Musk’ın hayali olan proje Avrupa'daki tüm büyük şehirleri iki saatten daha az bir seyahat süresi ile birleştirebilecek. Avrupa Hiperlop Merkezi'nin 2022'ye kadar kurulması bekleniyor.