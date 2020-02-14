Yakın gelecekte karşımıza çıkacak 5 ilginç teknoloji

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Dijital dünyanın ortaya koyduğu veriler ve yapılan araştırmalar, önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak teknolojiler i öngörebilmeyi sağlıyor. Ütopik filmleri anımsatacak gelişmeler bizi bekliyor.

Dokunsal sanal gerçeklik

Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, herhangi bir sanal gerçeklik (VR) deneyimine dokunma hissi katan kablosuz bir sistem geliştirdi. Epidermal VR olarak bilinen teknoloji, sanal ve artırılmış gerçekliğin sınırlarının ve yeteneklerinin geliştirilebileceğinin göstergesi oldu. Bu sistem sayesinde oyun sırasında, oyun karakterinin vücut kısmında gerçekleştirdiği vuruş oyuncuların uyarılmasını sağlayabilir. Northwestern Üniversitesi, son dönemlerde yalnızca birkaç saat içinde insan boyutunda bir objeyi üretebilen Harp isimli dünyanın en hızlı yazıcısı projesi ile gündeme geldi.

Nefes ölçen direksiyon

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, alkollü araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek için bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz sürücünün nefesini kokluyor, direksiyon yoluyla parmak uçlarındaki kanı tarayarak alkol seviyesini ölçüyor ve sürücüsünün alkol seviyesi yüksek olan araçları hareketsiz hale getirebiliyor.

Atıkları ısıya dönüştüren biyoyakıt

Londra kahve endüstrisinin yarattığı 200.000 atık için çözüm bulmayı hedefleyen girişimci Arthur Kay, biyo-fasulye kullanarak kahve atıklarının yüzde 85’ini binaları ısıtmayı ve nakliyeyi güçlendirerek biyoyakıtlara dönüştürmeyi hedefliyor. Kay, 2020 yılına damgasını vurabilir.

Kalp atış hızını ölçebilen tişört

Kalp atış hızını ölçen giyilebilir teknolojiler, yeni bir gelişme olmasa da çok fazla çalışma olması cihazların doğruluk derecesini sorgulatabiliyor. Akıllı malzemeler geliştiren KYMIRA, kumaşa basılmış tek bir EKG kullanarak ürettiği tişört ile kalp atışlarını doğru bir şekilde ölçme hedefinde. Bu teknoloji hem sporcular hem de kamu için önemli bir gelişme olabilir.

Yüzen çiftlikler

İleri Düşünce Mimarı Javier Ponce yüzen çiftlikler projesini geliştirdi. 350 x 200m ölçülerindeki 24 metre uzunluğunda, üç katmanlı yapıda yaklaşık 8.1 ton sebze ve 1.7 ton balık üretilmesi bekleniyor.

Hyperloop

Hiperloop teknoloji pazarının 2026'ya kadar neredeyse 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Elon Musk’ın hayali olan proje Avrupa'daki tüm büyük şehirleri iki saatten daha az bir seyahat süresi ile birleştirebilecek. Avrupa Hiperlop Merkezi'nin 2022'ye kadar kurulması bekleniyor.