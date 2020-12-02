Yanlış mesaj göndermek tarihe karışıyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıma sunduğu yeni özelliği ile gündemde. Her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı özelliğini' kullanıma sunan platform yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Başka bir deyişle güncelleme sonrası isteğe bağlı olarak tüm sohbetlere ayrı duvar kağıtları belirlenebilecek. Bu sayede hangi sohbet penceresinde olduğumuzu daha kolay bir şekilde ayırt edebileceğiz.

Peki bu özelliği nasıl aktif hale getireceksiniz? İşte 'özel duvar kağıdı' özelliğini ayarlamak için adım adım yapmanız gerekenler...

Bir sohbet penceresi açın. Bu ekranın sağ üstte kısmında bulunan üç nokta simgesine dokunun. Açılan menüden 'Duvar Kağıdı' seçeneğine dokunun. Karşınıza gelen ekranda 'Değiştir' seçeneğine dokunun. Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım’dan birini seçin. Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin. 'Duvar Kağıdını Ayarla'ya dokunun. 'Bu sohbet için' seçeneğini işaretleyip 'Tamam'a dokunun. (NTV)