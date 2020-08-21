Yapay zeka it dalaşında insanı yendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.

Yapay Zeka ile insanın yarıştığı 'it dalaşı' simülasyonunun kazananı yapay zeka oldu.

Engadget'ta yer alan habere göre, Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.

Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi bu 5 mücadeleyi de yapay zeka kazandı.