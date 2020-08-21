BİST1.1270.00EURO8.64-0.16USD7.27-0.25ALTIN455.11-0.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Yapay zeka it dalaşında insanı yendi
    ABONE OL
    21.08.2020 - 09:33 |

    Yapay zeka it dalaşında insanı yendi

    ABD'de insan ile yapay zekanın karşı karşıya geldiği it dalaşında kazanan taraf yapay zeka oldu.

    Yapay zeka it dalaşında insanı yendi

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.

    Yapay Zeka ile insanın yarıştığı 'it dalaşı' simülasyonunun kazananı yapay zeka oldu. 

    Engadget'ta yer alan habere göre, Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.

    Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi bu 5 mücadeleyi de yapay zeka kazandı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'ın dorsesinden 173 kaçak göçmen çıktı!

    TIR'ın dorsesinden 173 kaçak göçmen çıktı!

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Samsun'da ambulans sirenini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı

    Samsun'da ambulans sirenini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı

    Sıradaki Haber