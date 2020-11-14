Yapay zeka yüzünden alışveriş tercihleriniz değişmiş olabilir

Öncelikle marketlerin kendilerine özel kartlarıyla toplanmaya başlanan veriler, daha sonra çevrimiçi alışveriş sitelerinde oluşturduğumuz sepetlerle iyice detaylandı ve artık alışveriş alışkanlıklarımız kimse için sır değil.

Büyük zincir firmaların çoğu artık yapay zeka temalı yazılım sistemleri kullanıyor. Bu sistemler kendi kendilerine öğrenme yetisine sahip. Böylece kullanıcının alışkanlıklarını değerlendirerek otomatik olarak ilgisini neyin çekeceğini tahmin edebiliyor ve belki de satın almayı aklından bile geçirmediği şeyleri satın almasını sağlayabiliyorlar.

Kullanıcıların çoğu bu yazılımların hayatların nasıl etkilediklerinin farkında bile değil. Sosyal medyada gezinirken karşılarına çıkan bir yiyecek ya da içecek, uzun bir süre tercih ettikleri ürün haline gelebiliyor. Oysa ki sosyal medya platformunun kullanıcıya gösterdiği ürünlerin arkasında yapay zekalı yazılım var. Üstelik kullanıcıya sunulan telefonla ödeme, liste yapma gibi alışveriş sürecini hızlandıran özelliklerle karar verme yetisi teşvik ediliyor.

Yapay zekalı yazılım, kullanıcının satın aldığı ürünleri değil, bu ürünler üstünden değerlendirme yaparak davranış kalıplarını öğreniyor ve sonunda sadece televizyon reklamları ve sokak reklam panolarındaki şeyleri değil, kullanıcıya özel ve ilgisini çekebilecek en ufak şeyleri bile ekrana getiriyor. Bu durum satın almayı kolaylaştıran ve hızlandıran ödeme yöntemleriyle birleşince, kullanıcı aslında istemediği şeyleri bile satın almış oluyor.