Yolcu uçağı devasa bir dondurucuya dönüştürüldü

Türk profesör Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs aşısı ABD, Kanada, İsrail, Almanya, İngiltere’nin de dahil olduğu 20’yi aşkın ülkede kullanılıyor. Ancak yüzde 95 etkili olan mRNA aşısının eksi 70 derecede taşınması, dağıtımının gecikmesine neden oluyor. Ek olarak, birçok ülkenin ücra bölgelerinde, ticari veya kargo uçaklarının güvenli bir şekilde inemeyeceği, topraktan yapılmış pistlere sahip küçük havaalanları bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre ancak İtalyan hava taşıtı üreticisi Tecnam, derin dondurucu üreticisi DESMON ile birlikte çalışarak, Pfizer/BioNTech aşılarının güvenli ve hızlı bir şekilde taşıyabilecek bir uçak tasarladı.

TEK SEFERDE 115 BİN DOZ AŞI TAŞIYOR

P2012 TravelCare adı verilen uçakta, yolcu koltukları kaldırıldı ve yerine -86 santigrat dereceye kadar soğutma yapabilen devasa bir buzdolabı yerleştirildi. Tek seferde 115 bin doz aşı kapasitesine sahip uçağın sistem kapandığında aşıları 12 saate kadar bu sıcaklıkta koruduğu belirtildi.

MALİYET 100 LİRADAN 37 KURUŞA DÜŞÜYOR

Tecnam, ayrıca aşı dozlarının hava yoluyla taşınmasının dağıtım süresini kısaltmasının yanı sıra, maliyetleri de düşürdüğünü açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşıların soğutucu nakliye kamyonlarında taşınmasının maliyetinin doz başına 13,50 dolara (yaklaşık 100 Türk lirası) kadar çıktığı, ancak, uçakla taşımanın doz başına maliyetinin sadece 0,005 dolar yaklaşık (0,037 Türk lirası) olduğu ifade edildi.

"KISA BİR SÜRE İÇİNDE KULLANILMASI BEKLENİYOR"

Tecnam'ın Genel Müdürü Giovanni Pascale Langer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “'İlk aşı onayları duyurulduğunda, uzak bölgelerdeki toplulukların yardım alırken gecikmeler yaşayacağını fark ettik. Yalnızca Avrupa havalimanlarının yüzde 67'si, 5 bin feetten daha kısa pistlere sahip ve bu da onları büyük uçaklar için erişilemez hale getiriyor. Hızlı hareket etmeye karar verdik. P2012 Travelcare’i oluşturdu. Adil ve verimli aşı dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanan uçak, Covidsiz bir dünya için verilen mücadeleye katkımızdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Langer, “P2012’nin her türlü hava koşulunda seyahat edebilme sertifikasına sahip olmasının onun hem uluslararası havaalanları, hem de uzak yerlerindeki küçük havalimanları ı arasında uçabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca platform bir saatten daha kısa sürede yeniden yapılandırılabildiği için aşı taşımayı büyük ölçüde kolaylaştıracak” dedi. Diğer taraftan, uçağın kısa bir süre içinde aşılarla birlikte havalanması bekleniyor.