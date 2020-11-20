YouTube platrformunda yeni dönem!

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google aldığı yeni karar ile gündemde.

Reklam gelirlerini artırmak için pek çok proje üzerinde çalışan YouTube çareyi platforma Spotify'ı andıran reklamlar getirmekte buldu.



YouTube, yaptığı resmi açıklamada sesli reklamlar özelliğinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi için yayınlandığını duyurdu.



Henüz beta aşamada olan özellik kullanıma girdiğinde YouTube kullanıcıları, Spotify'ın ücretsiz sürümündekine benzer sesli reklamlar ile karşılaşacaklar.



Söz konusu reklamlar hem podcast hem de video yayınlarında yer alacak. Söz konusu sesli reklamların 15 saniye uzunluğunda olmadı bekleniyor. Kaynak: NTV