Bilginet Akademi Kurucusu Mustafa Yelbey, özel online eğitimin avantajları ile ilgili önemli bilgiler verdi

“ONLINE EĞİTİM ZAMANDAN BAĞIMSIZDIR”

“ Eğitim alarak yeteneklerini geliştirmek isteyenler fiziksel bir eğitim sürecine dahil olduklarında maddi maliyete ek olarak bir de zaman maliyetine katlanmak zorundadır. Geleneksel eğitim kurumları genelde iş saatleri sonrasındaki kısıtlı zamanda özel eğitim hizmeti sunabilmektedir. Kendilerini geliştirmek için eğitim almak isteyenler ailelerinden, önemli işlerinden ya da dinlenme zamanlarından feragat ederek bu zaman dilimini ayırmaya mecburdur. Online eğitim sürecinde ise kursiyer eğitime istediği zaman diliminde ulaşır.

“ONLINE EĞİTİM MEKANDAN BAĞIMSIZDIR”

“ Geleneksel eğitim sürecinde kursiyer eğitim almak için belirli bir mekana gitmelidir. Bu eğitim mekanına ulaşmak için stres, zaman, ulaşım maliyetine ve o mekanda bir süre kalma zorunluluğuna katlanmalıdır. Online eğitim tüm bu maliyetleri ve zorunlulukları ortadan kaldırır. Öğrenciler eğitimlere istedikleri her mekanda ve konfor ortamında ulaşabilir. “

“ONLINE EĞİTİM SOSYAL UYUMSUZLUKLARDAN UZAKTIR”

“Standart geleneksel eğitim uygulamaları genellikle gruplar halinde yapılır ve eğitim sürecinin daha sağlıklı olabilmesi için grubu oluşturan insanların sosyal açıdan uyumlu olmaları gerekir. Farklı karakterdeki bir grup insanın bu uyumu yakalaması her zaman mümkün olmaz. Bazen grupta yaşanan sosyal uyumsuzluk yüzünden kursiyerin motivasyonu bozulur ve öğrenim süreci olumsuz biçimde etkilenir. Bazen de kursiyer bu sebepten dolayı eğitim sürecini tamamlamaktan bile vazgeçer. Online eğitim, kursiyer açısından tamamen bireysel bir süreç olduğundan bu tür sosyal uyumsuzluklardan tamamen uzaktır. “

“EĞİTİMCİ İLE İLETİŞİM KURABİLMEK MÜMKÜNDÜR”

İlk kez online eğitim sürecine dahil olacak kursiyer genellikle eğitmene ulaşamayacağını ve soru soramayacağını düşünür.Bilginet Akademi eğitimcileri periyodik bir düzende kursiyerler ile talep dahilinde online canlı yayınlar ve fiziksel ortamda gerçekleşen süpervizyonlar aracılığıyla buluşurlar . Bu sayede kursiyerler eğitmene akıl danışabilmekte ve sorularına rahatça cevap bulabilmektedir.

“ONLINE EĞİTİM ÖMÜR BOYU ERİŞEBİLİRDİR VE HER ZAMAN GÜNCELDİR”

Geleneksel bir kurs sürecinde eğitimden edinilen bilgi kişinin hafızası, tuttuğu notlar ve verilen materyaller ile sınırlıdır. Bilgiler zamanla unutulabilir, notlar ve materyaller kaybolabilir. Online eğitimde ise kursiyer, tüm eğitim bilgi ve materyallerine ömür boyunca her ihtiyaç duyduğunda online ortamda erişebilir ve güncellemelerden faydalanabilir.

“ODAKLANMAYI ARTTIRIR”

Online eğitimin zamandan – mekandan bağımsız, sosyal uyumsuzluklardan uzak ve birebir eğitim kalitesinde olması kursiyerin odaklanmasını arttırır ve nihayetinde daha başarılı bir eğitim süreci deneyimi sağlar.

Mustafa YELBEY

Bilginet Akademi Kurucusu ve Genel Müdürü