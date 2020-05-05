Evde eğitim ile verimli zaman geçirin ve yeni bir meslek edinin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ olarak tanımlanan Corona virüsü (cCovid-19) salgını nedeniyle okullar tatil edildi ve çoğu şirket çalışanlarına ya izin verdi ya da evden çalışma modeli uygulamaya başladı. İzinli olanlar yoğun bilgi dezenformasyonu altındaki sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek zaman geçiyorlar. Bu da gelecek kaygısı, stres ve bunalıma sebep oluyor. Covid-19 insanoğlunun mücadele ettiği ilk salgın değil. Elbette bir süre sonra ya tedavi bulunacak ya da bununla bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz nihayetinde ise salgın kabusu son bulacak. Bu zor zamanlarda evde kendi karantinamızda yaşarken, hem ruh sağlığımızı muhafaza etmemiz hem de kendimizi geliştirerek geleceğimize yatırım yapmamız önemli. İşte önerilerimiz;

YENİ BİR MESLEK EDİNİN

Şu anki işinizden memnun değilseniz harekete geçin ve hayalinizdeki mutluluğu ve deneyimleri sunabilecek yeni kariyer alanları keşfedin. Salgın öncesinde iş yoğunluğundan belki buna ayıracak zamanınız yoktu. Şimdi müsaitsiniz. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Bilginet Akademi’nin uzaktan eğitim ile sunduğu sertifika programlarını inceleyebilirsiniz.

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EĞİTMENLİK BECERİNİZİ ARTTIRIN

Bir eğitimciyseniz veya eğitimci olmak istiyorsanız öğrencilerinize ders vermekten daha fazlasını yapmak, yeteneklerini keşfetmek özel olarak ilgilenerek değişim başlatmak ve bu değişimin sonunda da başarı oranlarını arttırmak için mutlaka Bilginet Akademi’nin Öğrenci/Eğitim Koçluğu Eğitimi’ni tamamlamalısınız. 2003 yılından beri Öğrenci Koçluğu yapan Zafer Polat Koyuncu hoca tarafından hazırlanan bu zengin içerikli mesleki eğitimi tamamlayıp sertifikanızı alarak kendinize yeni ve tatminkar bir kariyer yolu çizebilirsiniz.

ROBOTİK VE KODLAMA ÖĞRENİN

Robotik kodlamayı ve robot yapımını öğrenerek hem yeni bir beceri kazanabilir hem de sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bu eğitim sayesinde; kodlama, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, analitik düşünme, robotik, arduino, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcılar, lego We 2.0, Mbot, bulutboard, DNYArduino, joy kart ( makey makey ) yetenek ve yetkilerine sahip olacaksınız. Bilginet Akademi’nin robotik ve kodlama eğitimi tamamlayarak alacağınız uluslararası geçerli sertifika ile robotik kodlama eğitmenliği de yapabilirsiniz.

DİĞER İNSANLARA REHBER OLMAYI ÖĞRENİN

Yaşam Koçluğu, insanlara rehberlik etmenin en iyi yollarından biridir. Yaşam koçluğu, kişilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya, zihinlerini berraklaştırmaya ve farkındalık seviyelerini yükseltmeye çalışır. Bu mesleği ve inceliklerini, Bilginet Akademi tarafından hazırlanan detaylı eğitim ile işin uzmanından öğrenerek donanım sahibi olabilir ve nihayetinde kendi işinizi kurabilirsiniz.

BEYNİNİZİ YENİDEN PROGRAMLAMAYI ÖĞRENİN

İlk bakışta iddialı bir öneri gibi görünse de NLP (Neuro Linguistic Programming) tekniğiyle bunu başarabilmek mümkün. NLP kişilerin düşünce yapısının detaylı biçimde analiz edilmesi ile günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlarla ve kalıplaşmış hareket biçimleri ile hangi yöntemleri uygulayarak baş edeceklerini ortaya koyan bir tekniktir. Bilginet Akademi NLP Practitioner ve Master eğitimlerini alarak ve uygulayarak değişimi önce kendinizde başlatıp sonra da donanımınız ve uluslararası geçerli sertifikanızla diğer insanlara da düşünce sistemlerini programlamalarında yardımcı olabilirsiniz.

Bilginet Akademi sertifikaları Uluslararası geçerli CPD ve Cadcert akreditasyonlu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylıdır.

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