Mustafa Yelbey: "Uzaktan eğitim ile de başarılı olmak mümkün"

Teknolojinin gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer kaplaması alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Önceden fiziksel ortamda yapılması gereken pek çok işi artık dijital ortam üzerinden, mekandan ve zamandan bağımsız biçimde kolayca gerçekleştirebiliyoruz. We Are Social 2020 raporuna göre Türkiye nüfusunun %74’ü aktif olarak günde 7,5 saatini internette geçiriyor. İnternet kullanıcılarının %93’ü daha çok online video izliyor. Bu oranlar her yıl artış gösteriyor.

Sosyal kısıtlamaların yaşandığı pandemi önlemleri sürecinde ise online platformların önemi konusundaki farkındalığımız daha çok arttı. Aslında yaşadıklarımız global bir test mahiyetindeydi ve dijitale taşımaya çekindiğimiz çok sayıda geleneksel faaliyeti, mecburen de olsa internet üzerinden başarılı biçimde gerçekleştirebileceğimizi anlamamıza sebep oldu. İnternet işlerimizi sürdürmemizi sağladı. Alışverişten, eğitime kadar pek çok konuda adeta kurtarıcımız oldu. Hem Türkiye’de hem de Dünya genelinde eğitim, uzaktan - online platformlar aracılığıyla devam ettirildi. Bu noktada uzaktan eğitimin geleneksel eğitim kadar iyi olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Genel ön yargı uzaktan eğitimin yeterli olmadığı yönünde fakat yapılan araştırmaların sonucu ise aksi yönde bir veri sunuyor.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching’in araştırmasına göre uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencilerin ortak derslerdeki başarısı aynı isimli örgün eğitim programlarındaki öğrencilere göre daha iyi durumdadır. Bunu programa gönüllü olarak katılmaları ve dersleri uzaktan eğitime dayalı almalarının motivasyonlarını azaltmadığı hatta arttırdığı şeklinde değerlendirmek mümkündür. Diğer olumlu nedenler ise şunlardır;

-Eğitime istenilen mekanda ve istenilen zaman diliminde ulaşabilme.

-Sosyal uyumsuzluk ve olumsuzluklardan uzak olma.

-İyi odaklanma.

-Özel - birebir eğitim kalitesi.

-Materyal ve dokümanlara daha hızlı erişim.

Müspet araştırma sonuçlarına dayalı olarak uzaktan eğitimin başarı oranını azaltmadığını ve tıpkı insanlığın bugününde olduğu gibi geleceğinde de vazgeçilmez bir yeri olacağını söyleyebiliriz.

Bilginet Akademi olarak yıllar önce bu bilinç ile çıktığımız yola mevcut başarılı teknolojileri kullanarak ve bunlar ile yetinmeyip daha iyilerini geliştirerek, eğitimde geleceğe yön veren akademi olma vizyonu ile devam ediyoruz.

Mustafa YELBEY

Bilginet Akademi Kurucusu ve Genel Müdürü