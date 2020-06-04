Sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkma yolu

Bilginet Akademi Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı eğitmeni Zafer Polat Koyuncu, sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkmanın en iyi yöntemini kaleme aldı.

Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Sınav tarihleri iki kez değişti. Konular çıkartıldı. Hatta TYT sınav süresi 30 dakika uzatıldı. Bu değişim neler getirecek ayrı bir yazının konusu. Ancak bu değişimler çok net bir şekilde hem öğrencilerin hem de velilerin kaygılarını ve streslerini arttırdı. Bu net sonucu yaşamıyorum diyen öğrenci ve veli grubu genele bakarsak çok düşük bir yüzdeye sahiptir.

Bu kadar etkilendiğimiz ve yıprandığımız malum süreç içerisinde kaygı ve stresimizi nasıl kontrol ederiz? Bu yazımda bu konunun kök nedenlerine inerek anlatmak istiyorum. O nedenle öncelikle, öğrencilerimizin sıklıkla şikayet ettiği, aslında temelinde neyi ifade ettiğini bilmedikleri kaygı ve stres kavramlarını açıklayayım:

Kaygı: Belirsizlikten doğan bir korkudur. İnsan neden kaygılanır? Bir şeylerin belirsiz olmasının sonuçlarından korkar, o nedenle kaygılanır. Siz işlerinizin geleceği ve devamlılığı noktasında bir belirsizlik yaşarsınız ve kaygılanırsınız. Öğrenciler de sınavda çalışmadığı yerden soru çıkma ihtimalinin ve bu belirsizlikle gelen soruları yapamama ihtimallerinin sonucunda kaygılanırlar. O zaman şunu tespit ettik ki Kaygının temelinde belirsizlikten doğan korkular var.

Stres: Değişimin yaratacaklarından korku ile doğar. Yani stres değişimin bizde yaratacağı etkileri düşündüğümüz zaman oluşan bir durumdur. Yine sizler için işimi kaybedersem maddi imkanlarım eskisi gibi olmazsa ne yaparım korkusu varken, öğrencilerde ya istediğim başarıyı elde edemezsem ailemin gözünden düşersem ne olur korkusu oluşur.

Yani temelde kaygı ve stresi konuşurken, korkularımıza bakmamız gerekir.

Peki öğrenciler neden korkar?

Bu konuda 20 yıla yakın zamandır araştırmalar ve anketler yapıyorum. Her yıl temsilciliklerimin olduğu illerde binlerce öğrenci ile çalışma fırsatı buluyorum. Hocalara Geldik Rehberlik youtube kanalı üzerinden yüz binlerce öğrencimin soruları ile cevaplaşıyorum. Çok net 15 öğrenci korkusunu sizlerle paylaşmak isterim:

1. Sınavda başarısız olmaktan korkuyorum.

2. Sınavda eksik olduğum derslerden korkuyorum.

3. Sınavda eksik olduğum konulardan fazla soru çıkmasından korkuyorum.

4. Sınav günü yanlış bir enerji ile uyanmaktan kendimi kötü hissetmekten korkuyorum.

5. Sınavda bildiğim konuları yapamamaktan korkuyorum.

6. Sınavda zamanı yetiştirememekten korkuyorum.

7. Sınavda soruların zor çıkmasından korkuyorum.

8. Sınavda heyecan yapmaktan korkuyorum.

9. Sınavda herkesin beni geçmesinden korkuyorum.

10. Sınav sonunda istemediğim bir bölümde/ üniversitede okumak zorunda kalmaktan korkuyorum.

11. Sınav sonucumu ailemin beğenmemesinden korkuyorum.

12. Kazanamamaktan korkuyorum.

13. İyi bir bölüm kazanamamaktan korkuyorum.

14. Sülaleme rezil olmaktan korkuyorum.

15. Sınav sonunda başkalarıyla kıyaslanmaktan korkuyorum.

Bakınız bu korkuların büyük çoğunluğu öğrencinin sınava hazır olmamasından, konu eksiklerinin olmasından, doğru teknikleri bilmemesinden ve doğru tekniklerle sınava hazırlanmamasından kaynaklıdır. (Öğrenci Koçluğu Modelimiz kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeniz için gerekli adımları anlatıyor Youtube ve İnstagram adreslerimden ve bilginetakademi.com.tr sayfamızdan bizleri takip ederek detaylara ulaşabilirsiniz.)

Diğer kısım ise öğrencinin ailesi ile iletişimi noktasında korkularını içeriyor.

Bir sonuca bağlarsak. Kaygı ve Stres seviyesini azaltmak isteyen öğrenci önce sınava hazır olmalıdır. Son 10 günde bile ciddi bir çalışma sınav başarısını olumlu etkiler. Diğer tarafta aileler de çocukları üzerindeki baskılarını azaltmalı ve daha çok iletişim kurarak, çocuklarının ne kadar önemli olduğunu söz de değil özde bir şekilde hissettirmelidir.

Bu şekilde sınava hazırlanan bir öğrenci her zaman olumlu sonuçlara ulaşır.

Not: Bence en ideal Kaygı ve Stres seviyesi, “Sınavı ciddiye alacak kadar çok, sınav yönetimini kaybetmeyecek kadar az” olmalıdır.

En güzel sınavınız hayat sınavınız olsun.

Zafer Polat Koyuncu

Eğitmen – Yazar