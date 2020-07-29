Uzaktan eğitim, geleceğin eğitim modeli olacak

İnternet adı verilen küresel bilgi ağının güçlenmesi, yaygınlaşması ile dünyada iletişim biçimi değişerek saniyeler içerisinde yazılı, sözlü, görüntülü bağlantı sağlanır hale gelmiştir. Günümüzde iletişim teknolojileri çok büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin etkilediği önemli alanlardan biri de öğrenmedir. İletişim teknolojileri öğrenme sürecinde, birçok açıdan geleneksel eğitim sistemlerine katkılar sağlamakta ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktadır. Öğrenme yaşamla başlayan ve ölünceye kadar devam eden sınırları olmayan bir süreçtir. İletişim teknolojileri öğrenmeyi klasik okul sınırları içerisinden çıkarıp bireylerin kendilerini yetiştirebilecekleri imkanları sağlamıştır. Bilginet Akademi Genel Müdürü Mustafa Yelbey, Bilginet Akademi’nin kurulduğu günden bu yana, kursiyerlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini, kişisel kariyerlerine yön vererek onları mutlu ve başarılı birey olmalarının yolunu açtıklarını ifade etti.

Uzaktan eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim; “kaynak ile alıcının öğrenme – öğretme süreçlerinin büyük bir bölümünde birbirlerinden ayrı (uzak) ortamlarda bulunduğu alıcılarına öğretim yaşı, amaçları, zamanı, yeri ve yöntemi vb. açılardan “bireysellik”, “esneklik” ve “bağımsızlık” olanağı tanıyan, öğrenme – öğretme süreçlerinde; yazılı ve basılı materyaller, işitsel araçlar, teknolojiler, yüzyüze eğitim gibi materyal, araç ve teknoloji ve yöntemlerin kullanıldığı, kaynak ile alıcılar arasındaki iletişim ve etkileşimin ise etkileşimli tümleşik teknolojilerle sağlandığı planlı sistematik bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır”

Kimler İçin Uygundur?

Uzaktan eğitim ile ilgili tanımlara bakıldığında belirli bir yaşta, yaş grubunda olmak gerekli değildir, belirli bir zaman diliminde bulunmak gerekli değildir, belirli bir ortamda bulunmak gerekli değildir. Bu bakımdan bu eğitime öğrenciler açısından bakıldığında son derece zaman esnekliğine sahip, kendi kendine çalışma şeklinin düzenlenebildiği, elektronik medya ve kişiye özel teknolojilerin kullanılabildiği görülmektedir.

Uzaktan Eğitim Modeli İlk Ne Zaman Uygulanmıştır?

Dünyada ilk uzaktan eğitim çalışmasının 1728 yılında Boston gazetesinde “Steno Dersleri” ile başlamıştır. 19. yüzyılda İsveç Üniversitesi’nde hanımlara “Mektupla Kompozisyon Dersleri” verilmiştir. Şimdi ise neredeyse tüm üniversiteler, eğitim kurumları uzaktan eğitim ile yeni eğitim modellerini inşaa etmeye çalışmaktalar.

Bu Eğitim Modeli, Geleneksel Eğitimin Yerini Alabilir mi?

365 gün gece gündüz her yerden erişim sağlanabilen uzaktan eğitim tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kitlelere ulaşarak gelişmektedir. Uzaktan eğitim ile yaşam boyu öğrenmede hem bireysel hem de kurumsal talepler giderek artmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinin geleneksel eğitimin yerini alması mümkün değildir. Geleneksel eğitimde birçok avantajlar bulunmaktadır. Geleneksel eğitim ile uzaktan eğitim sistemlerinin birleştirilerek verilmesi daha etkin bir eğitimi sağlar. Ancak uzaktan eğitim çalışanlar, geniş kitlelere yayılmış öğrenciler, fiziksel engelli kişiler, kendini geliştirmek isteyen insanlar gibi geleneksel eğitim imkânı olmayanlar için son derece gereklidir. Bu bakımdan iletişim teknolojilerinin işler vaziyette bulunması gereklidir.

Bilginet Akademi Genel Müdürü Mustafa Yelbey, eğitim içeriklerini hazırlamada, 4K formatında videolar ile çözünürlüğü yüksek sinema tadında eğitimler gerçekleştirdiklerini, Bilginet Akademi’ye ait video player ile kursiyerlerine aldıkları eğitimleri çoktan seçmeli ve kişiye özel hale getirdiklerini ifade etti.