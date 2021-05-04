Faizde parası olanlar dikkat! Kritik...
Enflasyon yüksek seyrediyor, faiz de buna paralel. Mevduata alternatif, temettü hisseleriyle ileriye dönük sahip olunan varlıklar korunabilir. Küresel ticaret savaşları, salgın hastalıklar ve doğal afetlere rağmen hayat devam ediyor. Bu süreçte bireylerin ana gündemi sağlık ve ellerindeki ekonomik varlıkların değerinin erimemesi...
• 04 Mayıs 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Mevcut durumda enflasyon oranı yüzde 17.14 ve politika faizi yüzde 19. Bankaların yıllık faizi yüzde 12 - 17 arasında. Böyle bir ortamda paranın faizde tutulması enflasyona karşı erimesine neden olmakta. Bu nedenle alternatif getiri arayışları öne çıkıyor.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Mevcut bütçeden her ay bir miktar ayırarak geleceğe yatırım yapılabilir. Bunun için hisse senetlerinin fiyatlarından bağımsız olarak düzenli temettü ödeyen şirketler tercih edilebilir. Uzun vadede şirketin temettü gelirleriyle dahi hisse senedinin fiyatını amorti etmek mümkün.
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Düzenli temettü...
Birikim sahipleri son 10 yılda düzenli temettü ödeyen şirketleri takip edebilir. Bunlar içinden 2021’de henüz temettü ödememiş olanları izleyebilir. Son 10 yıldır düzenli temettü ödeyen BIST 50’deki 10 şirket şöyle:
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Ereğli Demir Çelik, Bim Mağazalar, Otokar, Sabancı Holding, Ege Endüstri, Ford Otosan, Koç Holding, Alkim Kimya, Selçuk Ecza Deposu ve Emlak Konut GMYO.
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2021’de temettü verimliliklerine göre şirketlerin listesi ise:
Vestel, Aksigorta, Tofaş Oto. Fab., Doğuş Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Yeni Gimat GMYO, İskenderun Demir Çelik, Enerjisa Enerji, Anadolu Hayat Emek., Türk Telekom, Türk Traktör, Anadolu Efes, Turkcell ve Vestel Beyaz Eşya.
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Rekor talep var
Küresel bazda bireylerin portföyleri içindeki hisse oranı yükseliyor. Hibe ve krediler ekonomilerde pandemi sonrası açılma beklentisini güçlendirirken hisselere ilgi artıyor. ABD’de finansal varlıklar içindeki hisse oranı nisanda yüzde 41 ile rekor seviyelerde. Türkiye’de de halka arzlarla hisselere ilgi yüksek seyrini koruyor.
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Enflasyonda tepe görülmedi
Türkiye’de nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyonda henüz tepe görülmedi. Ekonominin de canlanması ve kur artışından kaynaklı geçişkenlik ile mayıs enflasyon rakamı daha yüksek gelebilir.
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Nisanda TÜFE aylık yüzde 1.68 (beklenti yüzde 1.80), yıllık yüzde 17.14 (beklenti yüzde 17.30) arttı. Politika faizi yüzde 19 seviyesinde. Martta yüzde 16.19 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 17.14’e yükseldi. Bu veri Mayıs 2019’dan bu yana 22 ayın en yüksek enflasyonu. Üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4.34. Yıllık bazda yüzde 35.17 oldu. Enflasyonun etkisi veriler üzerinde hissedilecektir.
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Ekonomik veriye göre fiyatlama nasıl olur?
1 Büyüme verisi: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyümesi şirketlerin de büyüdüğü anlamına gelir. Türkiye’nin ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 5. 2020’de yüzde 1.8 büyüme yaşandı. Pandemi etkisinin azalması büyümede bazal veri olan yüzde 5’e doğru hareketi getirebilir. Bu da fiyatlara olumlu yansır.
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2 Faiz: Faiz yüksekken hisse fiyatlarının yüksek değer artışlarını devam ettirmesi zordur. Şimdilerde faiz yüzde 19 ve yüksek. Bu oran Mayıs 2013’te yüzde 4.5’di. Faizler düşüş eğilimi gösterinceye kadar dalgalı seyir gözlenecektir.
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3 Enflasyon: Yüksek olduğu bir ortamda beklentilerde bozulmalar yaşanır. Enflasyon bir ay daha yüksek seyir izleyecek. Mayıs da sıkıntılı geçebilir.
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4 İşsizlik: İşsizliğin yüksekliği ekonomik problemlere işaret ediyor. Pandemi sürecinin atlatılması nefes almayı getirecek.
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5 Tüketici güveni: Güven endeksleri önemli. Ekonomik güven endeksi martta 98.9 iken, nisanda yüzde 5.1 azalarak 93.9’a düştü. Güven endeksindeki gerileme risk alma iştahını azaltıyor.
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6 İthalat ve ihracat: İhracat artıyorsa şirketler için olumluya işaret. Nisanda ihracat pandeminin yarattığı baz etkisiyle yüzde 109 artışla 18 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 61.4 artarak 21.9 milyar dolara ulaştı.
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