Faizde parası olanlar dikkat! Kritik...

Ekonomik veriye göre fiyatlama nasıl olur? 1 Büyüme verisi: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyümesi şirketlerin de büyüdüğü anlamına gelir. Türkiye’nin ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 5. 2020’de yüzde 1.8 büyüme yaşandı. Pandemi etkisinin azalması büyümede bazal veri olan yüzde 5’e doğru hareketi getirebilir. Bu da fiyatlara olumlu yansır.