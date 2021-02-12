İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, laboratuvar deneylerini sanal ortama taşıyor

Yüz yüze ve uzak eğitimin bir arada olduğu hibrit eğitim sistemine katkı sunan, fen programındaki biyoloji, kimya ve fizik kuramları ile uygulamalarını sanal ortama taşıyan VRLab Academy uygulaması, Doğa Koleji Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Uygulamanın tanıtım filminin ardından İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ile VRLab Academy Üst Yöneticisi Gürcan Demirci, VRLab Academy uygulamasına yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladı.

İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın döneminin öğrencileri ve öğretmenleri eve hapsettiğini, bu yüzden uzaktan eğitimde yapamadıkları fizik, kimya, biyoloji gibi laboratuvarları VRLab Academy aracılığıyla sanal ortama taşıdıklarını söyledi.

VRLab'ın geliştirdiği yazılımlara içerik temin ederek iş birliği yaptıklarını dile getiren Karaca, "Öğrencilerimiz, gerçek ortamda yaptıkları laboratuvarları sanal ortama taşıdılar ve orada deneylerini yapıyorlar. Böylece teke tek laboratuvar yapmak imkanı sağlandı. Bu açıdan avantajlı. Biz de öğreniyoruz, onlar da öğreniyorlar. Bu öğrenme süreci de ülkenin ihracatına ciddi anlamda katkı sunacaktır." diye konuştu.

En ideal eğitim yönteminin hem yüz yüze hem de sanal ortama taşıyarak yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Karaca, hibrit modelin kaydedilen bilgilere bakıp hataları görme ve düzeltme imkanı, öğrenme sürecine de hızlı bir katkı sağladığını belirtti.

"Çocuklarımız bilimsel süreçleri deneyerek, test ederek öğreniyorlar"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, VRLab Academy uygulamalarıyla ilgili okulun fizik, kimya, biyoloji ve fen bölüm başkanlarının bir süredir çalıştıklarını, hazırlık ve testleri tamamladıktan sonra uygulamaya başladıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle çocukları laboratuvara getiremediklerini belirten Lüle, "Bu uzaktan eğitimde eksik bir yöndü. VRLab Academy ile bu deneyleri artık hem sınıf içine hem eve taşıyarak tehlikesiz bir ortam oluşturduk. Çocuklarımız bilimsel süreçleri deneyerek, test ederek öğreniyorlar. Hatta bununla ilgili TÜBİTAK projeleri hazırlamaya başladılar. Çünkü orada yaptıkları deneyler, birebir laboratuvarda yaptıkları aynı, yalnızca sanal ortamda yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin VRLab Academy ile aldıkları teorik eğitimi uygulamaya dönüştürme imkanına kavuştuklarını dile getiren Lüle, TÜBİTAK projeleriyle öğrencilerin bundan sonraki süreçte diğer ülkelerdeki öğrencilerle yarışacaklarını bildirdi.

"Evlerinden teorik uygulamaların pratiğe yönelik deneylerini yapabiliyorlar"

VRLab Academy Üst Yöneticisi Gürcan Demirci, VRLab Academy'nin sanal gerçeklik teknolojisini de kullanarak fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi deneylerine yönelik bir laboratuvar ve öğrencilerin 3 boyutlu etkileşimli ortamda laboratuvar cihazlarını kullanmalarını sağlayan bir eğitim platformu olduğunu söyledi.

Demirci, "VRLab Academy ile hibrit eğitim sistemine uygun bir şekilde öğrenciler okullarından ya da evlerinden teorik uygulamaların pratiğe yönelik deney uygulamalarını yapabilmekteler. Doğa Koleji okulları ile geliştirdiğimiz akademik iş birliğiyle hem içerik çalışmaları ürettik hem de pandemi döneminde laboratuvar deneylerini yapmak imkanı buldular." dedi.

VRLab Academy'nin 28 farklı ülkede kullanıldığını aktaran Demirci, bunun, sadece salgın döneminde değil sonrasında da hibrit eğitime geçişle dünyada ses getirmeye başlayacak bir uygulama olacağını ifade etti.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren'in de katıldığı toplantıda, VRLab Academy Üst Yöneticisi Gürcan Demirci; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, Eğitim Danışmanı Özgür Kapan, Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi ile İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Müdürü Hamza Yılmaz'a plaket verdi.

VRLab Academy uygulamaları

İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, fen programındaki kuram ve uygulamaları VRLab Academy uygulaması ile sanal laboratuvara taşıyor.

Öğrenciler, gerek derslerde gerek evde fizik, kimya ve biyoloji derslerinde sanal deneyler yaparak, bilim ve teknoloji alanında tam donanımlı yetişiyor. Ayrıca öğrenciler, sanal deney uygulamaları yaparak ve sonuçlarını raporlaştırarak, sanal laboratuvarlar ile evlerinde bilim uygulamalarıyla buluşuyor.

Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde başlayacak VRLab Academy Yapay Zeka Bilim Ligi'nde uluslararası okullarla yarışacak. Öğrencilerin yapay zekanın temel kavramlarını anlamalarını ve bilim laboratuvarı içerisinde kendi algoritmalarını oluşturmalarını destekleyen bilim ligi katılımıyla lise seviyesindeki öğrenciler, yapay zeka çalışmaları konusunda ilk adımlarını atacaklar.