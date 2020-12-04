KAGİDER: Ülkemizde siyasette kadın temsili yetersiz

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yayınladığı açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

5 Aralık Türkiye’de, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86. yıldönümü olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki genç cumhuriyetimiz kadınların tam katılımı olmadan ekonomik, toplumsal ve siyasi kalkınma olamayacağını görerek bugün ekonomisi gelişmiş pek çok ülkeden bile çok daha önce adım attı. 1935’te ilk kez kadınlar meclise girdiğinde kadın milletvekili sayısı 17’diydi. Ancak 85 yıl sonra hâlâ ülkemiz siyasetinde kadınların yeterince temsil edildiğini söylemek mümkün değil.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından hazırlanan Siyasette Kadın Haritası 2020 verilerine göre, parlamentoda kadın temsili açısından Türkiye %17,3 oranıyla 193 ülke arasında 122’inci sırada yer alıyor.

Türkiye’de hâlâ hiç kadın milletvekili çıkaramamış 20 il bulunuyor. Bu iller: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat. 2019 yerel seçimleri sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediyesinden yalnızca 3’ünde kadın belediye başkanları görev yapıyor. Türkiye genelindeki 50.157 muhtardan sadece 1071’i kadın.

Bu, 21’inci yüzyılda Türkiye’ye yakışan bir tablo değil. Kamu yönetimi ve tüm siyasi partiler siyasetteki kadın sayısını artırmaya yönelik çaba göstermeli ve gerekirse kota düzenlemeleri yapılmalı. Günümüzde kadınların yeterli şekilde temsil edildikleri ve yönetim görevlerine ulaşabildikleri ülkelerde siyasi kurumların daha başarılı performans gösterdiklerine dair örnekler giderek artmakta. Türkiye de bu iyi örneklerden biri olmalı.

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), kadın girişimciliğinin yaygınlaşması ve kadının ekonomik alanda güçlenmesinin yanı sıra, sosyal ve siyasal alanda da varlığını göstermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.