“Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyoruz”

Pandemi, tüm dünyanın iklim değişikliğine dikkatini çekmesini sağlarken yenilenebilir enerjinin önemi daha da arttı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgar enerjisi sektörü Türkiye’de de yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Siemens Gamesa Onshore Global CEO’su Lars Bondo Krogsgaard Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek, “SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), Türkiye’nin büyüme potansiyeline güveniyor. SGRE, deneyimini, bilgi birikimini, en son teknolojilerini ve elbette yatırımlarını ülkeye taşıyarak pazarın büyük potansiyeline ulaşmasını sağlayabilir” dedi.

Uzun vadeli yatırım kararları verilebilir

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin ‘Rüzgar bize yeter’ mottosuyla düzenlediği kongrede ‘Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar’ konulu panelde konuşan Krogsgaard “Enerji geçişi, Kovid-19 pandemisinden sonra hızlanabilir. Pandemi, yenilenebilir enerjinin merkezi bir rol oynadığı sürdürülebilir ekonomik gelişim modelleri tasarlama ihtiyacına dikkat çekti. Bu nedenle, bu kriz hükümetlerin iklim değişikliğini azaltma taahhütlerini yerine getirmeleri için bir fırsat oluşturabilir” dedi.

Konuşmasında Türkiye pazarını da değerlendiren Krogsgaard, şunları söyledi: “Türkiye, büyüyen ekonomisi, artan nüfusu, enerji ihtiyacı, mükemmel rüzgâr enerjisi kaynakları, güçlü tedarik zinciri ve destekleyici hükümeti ile büyümeye devam etmek ve enerji karışımında oldukça ihtiyaç duyulan yerel kaynakları artırmak için rüzgâr enerjisi açısından uygun temellere sahip. Sektörün, uzun vadeli teşvik programları konusunda netlik sağlayacak yeni düzenleyici çerçeveyi ivedilikle açığa kavuşturması ve güçlendirmesiyle, ilave yatırımların önü açılacaktır.”

Türkiye’de rüzgâr enerjisi sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayan Siemens Gamesa, ülkemizde rüzgâr türbini nasel (gövde) fabrikası ve Ar-Ge merkezi yatırımı yapan ilk ve tek rüzgâr türbini üreticisi olma özelliği taşıyor.