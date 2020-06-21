Boşuna telaşlanmışız!

LGS öncesi görüntüler gelince, eyvah eyvah dedik.

Sosyal mesafe neredeyse yok gibiydi.

Sınav bitiminde de durum farklı değildi.

Öğrencilere, özellikle de velilere, büyük geçmiş olsun diyoruz. En azından sınav stresinden kurtuldular…

Sosyal medyadaki görüntülere ve değerlendirmelere bakıldığında, ikinci, üçüncü dalga konusunda ahkam kesen çok oldu.

Peki, Ankara sınavı nasıl gördü, nasıl değerlendirdi?

Sorunsuz sınav!

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS’ye yönelik sözleri:

“Merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı. Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer’e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim.”

Okul önlerinde yaşanan görüntülerle ilgili en ufak bir değerlendirme yok. Umarız haklı çıkan o olur. Yok eğer ikinci, üçüncü dalga söz konusu olursa, bugün teşekkür ettikleri ve bizzat kendisi hedef tahtası haline gelir ki, inşallah böylesi bir durum yaşanmaz…

Ders alınacak mı?

Önümüzdeki hafta sonlarında üniversite giriş sınavı YKS var. Sınav salonlarına giriş çıkışlarda yaşanan görüntüler ve okul önlerindeki velilerin sosyal mesafe kuralları konusunda yaşadıkları zafiyet, umarız Ankara’nın dikkatinden kaçmamıştır.

Böylesi durumlarda işi şansa bırakmamalı, katı kurallar konulmalı ve kesin önlemler alınmalıdır.

Bazı okullar bunu yaptı ve çok başarılıydı. O uygulamalar, tüm ülke ve tüm okullarda da uygulanmalıdır.

İş işten geçtikten sonra kabahatli aramanın hiç kimseye bir yararı yok. Önemli olan sürecin koronayla verdiğimiz mücadeleyi sekteye uğratmamasıdır.

Bugüne kadar büyük fedakârlıklar yapıldı, bu boşa gitmemelidir…

Sorular zor muydu, sonuçlar ne zaman?

Sorular zor muydu? Daha da önemlisi şaşırtıcı mıydı?

Adaydan adaya, kurumdan kuruma değişen değerlendirmeler var. Zor diyen de çoktu, kolay diyen de. Ama şaşırtıcı diyen yoktu.

Sınav sorularıyla, MEB’in daha önce yayınladığı örnek soruların önemli ölçüde örtüşmesi, sınavı ciddiye alan adayları, ciddi anlamda rahatlattı.

Görünen o ki, çok sayıda şampiyon çıkacak ve tepe puanlarda önemli yığılmalar olacak!..

Peki, sınav kitapçıkları adaya ne zaman verilecek? Bakan Bey’in açıklamasına göre, kitapçıklar pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz’da açıklanacak…

Özetin özeti: Artılarıyla, eksileriyle bir LGS daha geride kaldı. Her ne kadar zor olan sınav gibi gözükse de tercih ve kayıt dönemi çok daha zor ve sıkıntılı geçecek! LGS veli ve öğrencileri, keyifli bir tatili fazlasıyla hak etti. İyi tatiller…