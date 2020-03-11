Dünya gençliğinin gelecek kaygısı

Gençliğin kaygıları dünyanın dört bir yanında hep aynı. Hep daha iyisini ve daha fazlasını istiyorlar ama elleri hep boş kalıyor. Gençlerin eğitime ve iş hayatına bakışını anlamanızı sağlayacak araştırmaya göre, sonuçlar hiç de iç açıcı değil.

The World Innovation Summit for Education WISE’ın küresel tartışmaya katkıda bulunma misyonunda, gençlerin sesinin, isteklerinin ve kaygılarının dikkate alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye’den katılan gençlerin yüzde 89’unun en büyük endişesinin yoksulluk ve sosyal eşitsizlik olduğu dikkat çekiyor. İşte araştırmadan elde edilen önemli tespitler...

Eğitimde eşitlik

1. Gençler dünyayı iyileştirme sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor, ancak sadece yarısı bunun için adım atmaya hazır hissediyor. Yarısından azı ise büyük toplumsal sorunları anlamaya (yüzde 48), harekete geçmeye ve bu sorunlara çözüm bulmaya (yüzde 43) hazır hissediyor.

2. Araştırma, gençler için eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtirken, bunun eğitim sistemi ve öğretmenlerinin kendilerine faydalı beceri ve bilgi sağlama yeteneklerinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Türkiye’den araştırmaya katılan gençlerin sadece yüzde 16’sı aldıkları eğitimden tam olarak memnun. Bununla birlikte eğitimde daha fazla çeşitlilik bekliyorlar ve okullarda yeni teknolojilere daha fazla yer verilmesini istiyorlar.

3. Araştırmaya katılan gençlerin yarısı, kendi ülkelerindeki eğitim sisteminin herkese eşit fırsatlar sunmadığını dile getiriyor. Gençlere göre okullardaki gelişimin önemli bir alanı, herkese eşit fırsatlar sunulmasıdır. Araştırmaya katılan kızların yüzde 33’ü okullarında erkek ve kızlara eşit davranılmadığını dile getiriyor. Ayrıca gençlerin yaklaşık yüzde 73’ü eğitim sistemlerinde belirli kişilere ayrıcalıklı muamele edildiğine inanıyor.

4. Gençlerin yüzde 84’ü okul dışında öğrenmenin okulda öğrenmek kadar önemli olduğuna inanıyor. Gençlere göre okul dışında eğitimi en olumlu şekilde etkileyen etkinlikler, kitap okumak (yüzde 41), internette gezinmek (yüzde 9), arkadaşlarıyla sohbet etmek (yüzde 28), TV şovları, filmler ve belgeseller izlemek (yüzde 28).

5. Gençlerin yüzde 90’ı eğitimin kariyer için bir takım bilgiler öğrenmekten daha fazlası olduğuna inanıyor. Eğitimin onlar için başlı başına önemli bir şey olduğunu ve bilgi edinmenin tek bir amaç doğrultusunda yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Araştırmaya Türkiye’den katılan gençlerin yüzde 66’sı da bu düşünceyi destekleyerek bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim aldığını söylüyor.

6. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66’sı öğretmenlerinin onlara faydalı bilgi ve beceri sağladığını düşünüyor. Bununla birlikte, gençlerin eğitimcilerin sahip olması gerektiğine inandıkları ilk 3 beceri, açıklayabilme ve sunabilme, konuyla ilgili derin bilgi sahibi olma ve dinleme becerileridir. Araştırmada Türkiye’nin diğer ülkelerden ayrıştığı bu alanda, Türk gençlerinin yüzde 53’ü öğretmenlerinin empati ve merhamet sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

7. Gençlerin en büyük endişesi ise yoksulluk ve sosyal eşitsizlik. Gençlerin sadece yarısı dünyayı iyileştirmek için adım atmaya hazır hissetse de “Yoksulluk ve Sosyal Eşitsizlik”, “İklim Değişikliği ve Çevre”, “İstihdama Erişim” konularında endişe duymaya devam ediyorlar.

Araştırma hakkında

Araştırma, 20 ülkeden 16-25 yaş arası toplam 9 bin 509 gençle Eylül-Ekim 2019 tarihleri arasında WISE için gerçekleştirilmiştir.

- Ortadoğu (Katar, Ürdün, Lübnan, Türkiye),

- Afrika (Fas, Nijerya, Güney Afrika),

- Asya (Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore),

- Amerika kıtası (Brezilya, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri),

- Avrupa (Finlandiya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya)

Eminim ki sizin de dikkatinizi çekmiştir.

Ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında değil, Ortadoğu ülkeleri arasında gösteriliyor. Birileri onlara bunun böyle olmadığını anlatmalıdır!

Özetin özeti: Gençler artık kabına sığmıyor. Dünya artık onlara göre şekillenmeli yoksa sadece onlar değil anne babalar da huzursuz oluyor...