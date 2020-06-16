Sınav günleri sokağa çıkılmasın

2020 sınav maratonu Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş sınavıyla başladı. Eski adıyla Harp Okulları’na giriş sınavına yönelik görüntüler ve alınan hijyen önlemleri alarm vericiydi!..

Önümüzde büyük sınavlar var. MEB, YÖK ve ÖSYM’nin yanı sıra umarız Bilim Kurulu da devreye girer!

En büyük sorumluluk ise adaylara ve velilere düşüyor. Ne olur kurallara uyalım!

Sınavlar hep çok önemliydi, koronayla birlikte daha da önemli hale geldi.

Koronayla mücadelede, ülke olarak öylesine görkemli bir mücadele verdik ki hiçbir şey bunu gölgelememeli.

Nasıl başladıysak aynı disiplin içerisinde tamamlamalıyız.

Kurallar çok net ve çok sıkı olmalı. Kimsenin ya da bir kurumun inisiyatifine bırakılmamalı.

MSÜ sınavına, 81 ildeki 94 sınav merkezinde 450 bin civarında aday katıldı. LGS ve YKS’ye katılacak aday sayısı bunun 4-5 katı. Yani çok daha sıkı önlemlerin alınması gerekiyor.

MSÜ sınavına yönelik çok sayıda haber ve görüntü ortalıkta dolaşıyor. Umarız abartılıdır.

ÖSYM, bu konuda da şeffaf olmalı, haberler doğruysa ayrıntılarını paylaşmalı, yanlışsa da yalanlamalı!

Sınav anı kadar kapı önünde bekleyen velilere yönelik önlemler de sanki çok önemli bir boyut taşıyor. Fotoğraflara bakıldığında, sosyal mesafe yok gibi!

Ulaşımdaki tıkış tıkışlığa ve sokaktaki gürültülere de çare üretilmelidir!

Daha çok önlem!

Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş sınavı herkes için bir tecrübe oldu.

MEB, YÖK ve ÖSYM, umarız, tüm ayrıntıları titizlikle incelemiştir.

Velilerin kapı önünde yığılması ve sınavın bitiminde bütün adayların aynı anda çıkması, yeni önlemlerin alınmasını gerektiriyor!

MSÜ sınavı, lise ve üniversite giriş sınavlarına göre çok daha dar kapsamlı bir sınavdı. Buna rağmen ciddi yığılmalar oldu.

Güvenlik açısından bu tür sınavların aynı anda başlaması ve aynı anda bitmesi gerekiyor. O da giriş ve çıkışlarda yığılmayı getiriyor.

Okullarımız genelde tek girişli olduğu için yoğunluğu başka noktalara dağıtmak zor. Bu yüzden, MEB, YÖK ve ÖSYM, bu yıla mahsus olmak üzere yeni ek önlemler alabilir.

Örneğin, adaylar, sınav salonlarına, kademeli olarak daha erken alınabilir, sınav bitiminde de yine kademeli olarak çıkmalarına izin verilebilir.

Veliler için de önlemler düşünülmeli hatta onlar için sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurularak, bekleme alanları yaratılmalıdır.

Velilere, gelmeyin demek mümkün değil. Çünkü adayların moral ve motivasyonu için ailelerinin yanlarında bulunması çok önemli.

Mademki gelmeleri engellenemiyor, gelenleri korumak, sınavı düzenleyen kurumların görevi olmalı...

Barkodlar konusunda ciddi sıkıntı olduğu dile getiriliyor. Bu konuda da daha basit yöntemlerin geliştirilmesinde yarar var!..

Sınav bitene kadar!

Ulaşım konusunda, sınav günleri daha çok araç tahsis edilebilir. Toplu taşıma araçlarındaki bu yoğunluğa asla izin verilmemelidir.

Hatta, sınav günleri, sınav bitinceye kadar sokağa çıkma yasağı getirilmesi bile düşünülebilir!..

Samimi bilgilendirmeler veli, öğrenci ve gözetmen öğretmenlerimizi rahatlatacaktır. Bunu, onlara çok görmeyelim.

Kurallara herkesten önce kendimiz uyalım. Uymayanları da kırmadan, dökmeden samimiyetle uyaralım.

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamaları çok önemli!

Ne olur onları göz ardı etmeyelim. Özellikle de MEB, YÖK ve ÖSYM bu konuda, herkesten çok daha fazla dikkatli ve özenli olmalı ki düzen sağlanabilsin...

Özetin özeti: Koronayla mücadelede sınavların çok önemli olduğunu aylardır haykırıyoruz! Umarız, korkulan başa gelmez! Daha sıkı önlemler alınmalıdır!..