Yılbaşı muamması?

Yılbaşına sayılı günler kaldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağını tatile dönüştürmek isteyenler için sıkı kurallar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı gecesi partilere asla izin verilmeyeceğini vurgularken, tur şirketleri, “Sizin için tüm önlemleri aldık. Yılbaşına özel temassız yurtiçi tur fırsatları!” sloganlarıyla tur sunmaya devam ediyor.

Yılbaşı kutlamaları hepten yasak mı yoksa sınırlamalar mı var?

Bu konuda fırtınalar koparmak yerine açıklamaları doğru analiz etmek en doğru olanı.

Pandeminin tavan yaptığı şu günlerde, gerekçesi ne olursa olsun, Bilim Kurulu’nun açıkladığı önlemlere harfiyen uymak herkesin asli görevi olmalı. Her türlü önlemi alan ve kurallara uyanlara da saygı gösterilmeli.

Partilere izin yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında yapılması düşünülen kalabalık partilere izin verilmeyeceğini ısrarla ve kesin bir dille ifade etti.

Erdoğan, “Otellerde olsun, villalarda olsun bu tür partilere müsaade etmemiz mümkün değil.

Bütün güvenlik güçlerimiz, her türlü tedbiri alacak. İstihbaratımız, nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse, oralara gerekli operasyonu yaparız” dedi.

Yeni yıl kutlamalarına pandemi nedeniyle izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, “Bizim için insanımızın hayatı, her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Allah göstermesin, herhangi bir şey olduğu zaman; ‘Devlet nerede, tedbirini almadı’ diyecekler. Buna fırsat veremeyiz” şeklinde konuştu.

En üst düzeyde yapılan bu uyarıdan sonra umarız, alınan kararları delmek için değil, gerekli özen göstermek için çaba harcanır…

Bu yıl yılbaşını kutlamanın en sağlıklı yolu PTT yani pijama, terlik, televizyon.

PTT’ye dönüş!

Eskiler bilir, zor koşullarda yeni yıla girmenin en iyi yöntemi PTT yani “Pijama, Terlik, Televizyondu.” Görünen o ki, 2021’e adım atmanın en ekonomik ve en sağlıklı yolu da yine PTT olacak.

Evlerde misafirsiz ve taşkınlık yaratmayacak bir şekilde, ailece yapılacak kutlamalara, eminiz ki, kimsenin bir diyeceği olmayacaktır.

Peki, televizyonlar bu konuda yeterince hazırlık yaptılar mı?

Yine kolayına kaçıp eski programları mı dayatacaklar ya da yoksa sadece yılbaşı gecesi için değil 4 gün boyunca birbirinden değerli programlar mı sunacaklar hep birlikte göreceğiz…

İyilik Ağacı

YOTEL ve Bir Dilek Tut Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Yılbaşı Ağacı Projesi’yle İstanbul Havalimanı yolcuları, 3-18 yaş arası ülkemizin birçok şehrinde tehlikeli hastalıklarla mücadele eden dilek çocukların tedavilerine destek verebilecek.

Yılbaşı Ağacı, 18 Ocak tarihine kadar YOTEL İstanbul Havalimanı’nın kara ve hava tarafında yer alacak. Hem YOTEL misafirleri hem de İstanbul Havalimanı’nda uçuşu olan yerli ve yabancı turistler, otelin her iki lobisinde yer alan yılbaşı ağacının etrafında asılı dilek yıldızlarındaki kare kodlarını mobil cihazları ile okutarak Bir Dilek Tut Derneği’ne, zorlu hastalıklarla mücadele eden dilek çocukları için bağışta bulunabilecek.

Dilek ağacında, çocuklar tarafından en çok hayal edilen masaüstü bilgisayar, tablet, yatak odası, Barbie evi, akülü araba, kutu oyunları ve fotoğraf makinası gibi hediyeler için ayrı ayrı dilek yıldızları asılı olacak. Misafirler arzu ettiği dileğin kare kodunu okuttuktan sonra ilgili dilek için uygun gördükleri kadar bağışta bulunabilecekler. Yaptıkları bağış sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya uygun teşekkür sertifikası bağışçıya ulaştırılacak.

Samimi ve sevgi dolu bir girişim. Umarım her konuda, her alanda, her yerde hayata geçirilir.

2021 beklentileri

Turizm sektörü, 2021’den umutlu.

Aşının sektör için doping etkisi yaratacağına inanıyorlar.

Pandeminin yarattığı olumsuzlukların yaz aylarına kadar sona ereceğine olan inanç, moralleri düzeltse de, erken rezervasyonların hâlâ istenilen oranlara gelmemesi kendilerini tedirgin ediyor.

Koşulların sağlanması halinde, turizmde bugüne kadar görülmeyen rekorlar kırılabilir. Çünkü seyahat severler içeride olmaktan çok sıkıldı!..

O bir gezgindi

Prof. Dr. Orhan Kural, bir dünya gezginiydi. Sırtında çantası ile gitmediği ülke, tanımadığı kültür kalmamıştı. O da koronaya yenildi.

Değerli bir bilim insanı, renkli bir televizyoncu ve sigarayla mücadelenin önderlerinden biriydi.

Çevre ve doğa gönüllüsüydü. Dostluğu da, öfkesi de derindi...

Başta kızı Nil olmak üzere ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına, izleyicilerine, öğrencilerine, başsağlığı, sabır ve sağlıklı günler diliyoruz.