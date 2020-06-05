Akdeniz, Libya ve havada ikmal

Türkiye havada, denizde ve karadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edecek.



Son MGK’nın dünyaya ana mesajı buydu.



Neden bu mesaj altı çizilerek verildi?



Çünkü Libya, Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgede hareketlenmeler başladı.



Türkiye, Libya’da barış ve ateşkesten yana ama oldubittiye de izin vermez.



Hafter bir çok noktada kaybediyor. Ama dış destekleri sürüyor.



Dün de Libya Başbakanı Serrac Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğuydu.



Türkiye bölgedeki hareketlenmeleri havadan da izliyor.



Edindiğim bilgiye göre günde 20’ye yakın İHA ve SİHA havada.



Özellikle Libya, Akdeniz ve Suriye yakından izleniyor. Hatta Ege Denizi de gözetleniyor.



İHA ve SİHA’lar Libya’da büyük başarı gösteriyor.



Akdeniz’de uçaklarımız ise devriye uçuşu yapıyor. Düşmana korku salıyor.



Denizaltı-larımız da Akdeniz’de.



Havadaki F-16’lara daha uzun devriye atmaları için ayrıca havada yakıt ikmali yapılıyor.



Böylece yakıt ve menzil sıkıntısı da kalmıyor.



Yani Akdeniz akşamları havada ikmal ile daha sıcak olacak.



Çok amaçlı bombardıman ve manevra kabiliyeti yüksek olan savaş uçakları olan F16’larla deniz aşırı operasyonların rahatlıkla yapılması mümkün.



Düşmanca yaklaşanlara gereken cevaplar veriliyor ve verilecek.



Dosta, düşmana duyurulur...



Hafter çekilmeye başladı. Trablus yeniden kontrol altında.



Ama Rusya’nın da Libya’da tavrı çok önemli.



Önümüzdeki günler çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.

Rüyalar ülkesi nereye gidiyor?



Amerika bizi hep ‘rüyalar ülkesine hoş geldiniz’ diye karşılardı.



Son gelinen duruma bakınca artık kimse ‘rüyalarda buluşuruz’ demiyor sanki.



Yaşananlar dünya devini tartışmalı hale getirdi.



“Nefes alamıyorum” çığlıkları arttı.



Irkçılığı da şiddete de hayır.



Bir kaç gün önce efsane boksör Muhammed Ali’nin ölüm yıldönümüydü.



Amerika’daki cenaze törenine katılmıştım.



Bu dönemde sık sık Muhammed Ali’nin şu sözleri geliyor herkesin aklına:



“RÜYALARINIZI GERÇEKLEŞTİRMENİN EN İYİ YOLU, UYANMAKTIR.”













Milletvekilleri kimden korkuyor?



Milletvekilleri Genel Kurul’da kimden korkar?



Bu sorunun yanıtını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığımız sohbette Milliyet’in tecrübeli ve duayen foto muhabiri Mustafa İstemi ile ilgili söyledi.



Şentop, “Milletvekilleri Genel Kurul’da Mustafa İstemi’den korkuyorlar. ‘Acaba benim fotomu çekiyor mu, bizi nasıl yakaladı?’ diye düşünüyorlar” diyor.



Tabii ki yılların tecrübesi ile Mustafa İstemi’den kaçmaz.



Yeni hayat izlenimlerim...



Eski normal, yeni normal. Yeni hayat, yeni günler.



İşte sokaklara çıkınca benim yeni hayat izlenimlerim:



- Sanki hiç salgın yaşanmamış gibi, her şey bitmiş gibi maskesizlerin çok olduğunu gördüm.



- Sanki ilk defa kahve içecekmiş gibi kahvecilerde büyük kalabalıklar ve sosyal mesafenin olmadığını gördüm.



- Sanki ‘sigara toplu içilir’ gibi bir kanun var gibi sigara içenleri birbirlerine doğru duman üflerken gördüm...



Ben de bisiklete binmek istiyorum



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya anlamlı bir bisiklet mesajı vermiş.



İstanbul’da 23 km bisiklet kullanmış.



Süper bir görüntü. Keşke tüm illerde binmek mümkün olsa.



Vali Yerlikaya bisiklet kullananlara saygı gösterilmesi çağrısı da yaptı.



Bisiklet yollarının daha da artması lazım.



En önemlisi de araçların bisikletlilere saygı göstermesi.



Ankara’da da bisiklete binme günlerinin gelmesi dileğiyle.

