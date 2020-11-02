'Ermenistan çocuk yaşlı demeden katliam yapıyor'

Şeref Malkoç ile Azerbaycan ziyaretini, Ermenistan’ın yaptıklarını, Avrupa’daki ırkçılık ve İslam düşmanlığını konuştuk. Ermenistan’ın gece bombalarıyla katliam yaparak insanlık suçu işlediğini belirten Malkoç, Avrupa’nın da Macron gibi siyasetçiler nedeniyle medeniyet krizi yaşadığını vurguladı.

İnsan haklarının korunmasına ve gelişmesine çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başdenetçisi Şeref Malkoç geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a giderek Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerini bombalamasını yerinde inceledi. Kamu Denetçiliği Kurumu tüm dünyaya Ermenistan’ın yaptıklarını anlatmak için bir rapor hazırlıyor.

Başdenetçi Malkoç ile hazırladıkları raporu, Ermenistan’ın yaptıklarını, Avrupa’daki ırkçılık ve İslam düşmanlığını konuştuk. Ermenistan’ın gece bombalarıyla katliam yaparak insanlık suçu işlediğini belirten Malkoç, Avrupa’nın da Macron gibi siyasetçiler nedeniyle medeniyet krizi ve çöküş yaşadığını vurguladı.

Malkoç Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

FÜZELERLE SALDIRMAK İNSANLIK SUÇUDUR

- Azerbaycan ziyaretinizde neler gördünüz?

Kamu denetçiliği kurumumuzun görevlerinden biri insan haklarının gelişmesine, korunmasına katkıda bulunmak. Bu görev hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında diğer ombudsmanlarla birlikte yürüttüğümüz bir görev. Biz de hem Türkiye ombudsmanlığı olarak hem de İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Başkanı sıfatıyla Azerbaycan’ı ziyaret ettik. Bombalanan köyleri, şehirleri gördük. Özellikle Gence’de gece saat 01.00’de atılan bomba ile ölen çocukları gördük, onların yakınlarını ziyaret ettik, yetkilileri dinledik. Gördüğümüz şey şu; Azerbaycan’da halkın müthiş bir heyecanı ve hevesi var. Tıpkı bizim 15 Temmuz’dan sonraki haleti ruhiye ye benziyor. Azerbaycanlılara özel moral vermiş Ermenilerin işgal ettiği topraklardan sökülüp atılma çalışması. Sayın Aliyev ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı’nda aynı heyecanı gördüğümüz gibi sokaktaki esnaftan devlet yönetimindeki kademelere kadar hepsinde aynı heyecanı, mutluluğu ve coşkuyu gördük. Azerbaycan inanmış ve bu işe kilitlenmiş. Kendi hukukunu koruyacak ve işgal edilen yerlerden Ermenileri söküp atacaklar.

KATLİAMI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

- İnsan hakları ihlalleri açısından ne gördünüz, çocuklar ölüyor...

Savaş yapılan yerlerde karşılıklı çatışmalar olabilir. Ancak savaşın dışında kalan köylerin şehirlerin hele gecenin ilerleyen saatlerinde bilerek ve kasıtlı olarak bombalanması bir insanlık suçudur. Bir katliamdır. Yeni doğan çocuğu öldürmüşler. 3-5 yaşındaki, 70-80 yaşındaki insanları katletmişler. Bombayı şehrin içerisine attığın zaman bu katliamdır zaten. Ermenistan’ın yöneticileri insanlık suçu işliyor. Bu suçları yanlarına kalmayacaktır, hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ermenistan’ın yapmış olduğu bu insan hakları ihlali, cinayeti, katliamı bütün dünyaya duyurmaya çalışacağız.

MACRON KISA SÜREDE GİDER

- Avrupa’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı neden arttı ?

Son 3 yıldan beri Avrupa ombudsmanlığının yaptığı toplantılara katılıyoruz. Toplantılarda Avrupa’daki ombudsmanlar iki şeyi gündeme getiriyorlar. Bir tanesi Avrupa’da seçimlere katılımın düşmesi. İkincisi de bu katılımın düşmesi sonucu özellikle ırkçı grupların yabancı düşmanı grupların taraftarlarının sandığa katılması onlara güç veriyor. Bu da Avrupa’daki siyasi dengeleri sarsıyor. Bunun neticesinde de yabancı düşmanlığı İslam düşmanlığı ve ırkçılık artıyor. Avrupa’da Macron gibi yanlış siyaset takınan siyasetçiler, ırkçılara yabancı düşmanlarına cesaret veriyor. Biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz.

AVRUPA MEDENİYETİ VE İNSANLIK KRİZİ

- Avrupa nereye gidiyor?

Bugün Avrupa bir kriz içerisinde. Bu sadece ekonomik değil insanlık krizi, ahlak krizi, medeniyet krizi. Geçmişten farklı olarak Avrupa’da 50 milyona yakın Müslüman var. Avrupa ilk defa böyle Müslüman toplulukla karşı karşıya. Bizim insanımız farklılıkları zenginlik sayar. Ama Avrupa farklılıkları zenginlik sayamıyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da cami yok. Halbuki 100 binlerce Müslüman var orada. Türkiye’nin zenginliği farklılıkları hoşgörüyle bir bütünün parçası sayması. Avrupa’nın fakirliği ise farklı insanları farklı inançları ortadan kaldırmaya çalışmasıdır.

Faşizm yanlışlıktır ve bunun bedelini Avrupa ödemiştir. Ödemeye de devam ediyor. Irkçılık, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı insanlık suçudur.

AB, KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ?

- AB’nin durumu ne?

AB hiçbir fonksiyon göremiyor, toplanıyor. Kâğıt üzerinde karar alıyor. AB Bosna’da katliamı önleyemedi, Bosna sorunu çözemedi. AB kendi içindeki ekonomik krizi çözemedi. Onun için AB bu haliyle kanarya sevenler derneğine dönüşüyor. Ve hiçbir çatışmayı önleyemiyor, önlemeye de niyeti yok. Şunu yaparlarsa başarılı olurlar; Macron gibi aşırı İslam düşmanlığı yapanları ya da Avusturya gibi kendi ülkesinde ırkçılığın önünü açan siyasetçileri durdurabilirlerse Avrupa yeniden toparlanabilir. Ama bu bir medeniyet krizidir, çöküşün, çözülmenin alametidir.

ERMENİSTAN İŞGALİ TEK BAŞINA YAPMIYOR

- Dünya niye sessiz?

Bunun çok değişik sebepleri var. 30 yıldan beri Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan’ın bu işgali tek başına yapması mümkün değil. Gücü yetmez, çapı yetmez, imkanları müsait değil. Buna destek veren ülkeler kim? Minsk grubu dediğimiz ülkeler. 30 yıldır devam eden işgali adeta onaylama merci. Batının ve Rusya’nın tutumu yeni değil.

Burada haklı olan Azerbaycan’dır. Onun için güçlüdür. Onun için Ermenistan’a istediği kadar destek versinler sahada Azerbaycan, Ermenistan’a gereken dersleri veriyor. Bugün belki ABD’deki bazı gruplar, Fransa veya Avrupa arkasında olabilir. Ya da onun katliamlarına Rusya ses çıkarmayabilir. Fakat göreceksiniz bu Ermeniler hukukun önünde hesap verecekler.

Gördüklerimizi raporlaştırıyoruz. Önce Türkiye’deki insan hakları savunucularına sivil toplum kuruluşlarına ardından bütün dünyadaki insan hakları kurumlarına, ombudsmanlara ve dünyadaki önemli ülkelerin parlamentoların insan hakları kurumlarına bunu birçok dilde hazırlayıp göndereceğiz.