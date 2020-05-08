Salgın günleri ve ruh sağlığı

Koronavirüs salgını ve evde kalma süresi zorluyor gibi.

En küçük rahatlamada herkes yine sokaklarda.

Yeni normalin de eski normal olmayacağının herkes farkında.

Kaygılar da ister istemez belirsizlik olunca artabiliyor.

Yaşadığımız kaygı, bizleri evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlem almaya yönlendiriyorsa, bu kaygı bizim lehimize.

Olumsuz düşünceleri kafamızdan atalım ve ‘bu günler geçecek, güzel günler gelecek’ diyelim.

Koronavirüs salgın süreci ve sonrası için ruh sağlığını korumak çok önemli.

Ruh sağlığını korumaya yönelik konuştuğum uzmanlar şu önerileri sıralıyor:

- Süreçteki en önemli sorunlardan birisi yanlış bilgiler. Kişiler, belirsizliği mümkün olduğunca azaltmak için bilgi arayışına yönleniyor. Ancak, birçok bilgi kaynağı güvenilir olmayabilir, kafanızı karıştırabilir, kaygınızı daha da artırabilir. Özellikle, tüm vaktinizi salgına ayırmadan, güvenilir kaynaklardan bilgi alınmalı.

- Belirli bir düzeye kadar kaygı normal, hatta işe yarar. Duygular normal ve birçoğumuz bu süreçte bu duyguları yaşıyoruz.

- Kişiler kendilerini geliştirebilecekleri, uzun zamandır belki de fırsat bulamadıkları etkinlere yönlendirmeli. Aileyle vakit geçirme, kitap okuma veya farklı hobiler...

- Sosyal destek kısmı önemli. Hem destek almak, hem destek vermek önemli. Yalnız olmadığımızı bilmek, aynı zamanda bir başkasına yardımcı olmak rahatlatıcıdır. Mümkünse bu sosyal iletişimi sağlarken, salgın dışındaki konulardan konuşulmalı.

- Bu süreçte ruhsal olarak zorlanan kişiler, hem destek almak, hem de gerekli durumlarda yönlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca oluşturulan ‘81 il psikososyal destek hatlarını’ arayabilir.

Hangi bakanın köpeğinin 9 yavrusu oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin iki tane kangalı var.

Bakanlığa bağlı AOÇ’deki bir alanda bakılıyor.

Beyaz ve Türk kangalı.

Geçtiğimiz günlerde iki kangalın yavruları olmuş. Tam 9 tane.

Bakan Pakdemirli ile yavruları birlikte gördük.

Küçükken çok şirinler tabiki. ‘Al beni eve götür’ der gibi.

Ama büyüdükleri zaman aslan gibi olacaklar.

YENİ HAYAT GÖZLEMLERİM

- Kaldırımda yürürken sağdan biri geliyorsa sola doğru kaydığımı farketmek

- Arabaya binince hemen pencereyi açmak

- Elim yüzüme giderken diğer elimin buna engel olması

- Asansöre binmemek için ‘yürümek zayıflatır, diyetteyim zaten’ moduna girmek

- Sıraların olduğu bankamatik ve eczanelerin önünden geçmemek için kaldırım değiştirme refleksi

- Kaç çeşit maske olduğunu öğrenmek

- Günde en az 10 kez elimi yıkama, üstüne bir de kolonya

OKUNANLAR VE MESAJLARI





Evde kaldığım zamanlarda okuduğum kitaplar ve mesajları:

- İyi insanların kötülük yapma hakkı yoktur (SEFİLLER - Victor Hugo)

- Bir şeylere inanmaya hazır olmadıkça her şeye baştan başlamak zordu (ŞEKER PORTAKALI - Jose Mauro De Vasconcelos)

- Her küçük balık için daha da küçük bir balık bulunur (UYGARLIKLARIN BATIŞI - Amin Maalouf)

- O yokluk öylesine açıktı ki kendimi çok derin, soğuk, karanlık bir kuyunun dibinde hissetmiştim (ABBARA - Ahmet Tezcan)

- Tolstoy’a göre yaşlı, Maalouf’a göre paramparça, İzzetbegoviç’e göre fani, Sezai Karakoç’a göre hüsran dolu olan dünya kuşkusuz hepimiz için bir sınav yeridir (TÜRKİYE’Yİ YARINLARA TAŞIMAK - Numan Kurtulmuş)