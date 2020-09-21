Salgını çocuklara Rafadan Tayfa anlatıyor

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde çocuklar evde kalınca neler yapmaları gerektiğini, anne babalarına nasıl yardımcı olacaklarını, hijyeni, mesafeyi ve maske başta olmak üzere bir çok konuyu Rafadan Tayfa’dan izledi. 25 milyon tık alan filmin yapımcısı İsmail Fidan, ‘Rafadan Tayfa, 3 kuşağı bir araya toplayan bir yapım oldu’ dedi.

Göbeklitepe çizgi filmiyle sinemada 3 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kıran Rafadan Tayfa, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için yapılması gerekenleri çocuklara anlattı. Salgına özel hazırlanan çizgi filmleri ve klipleri ile çocuklara rol model olan ve ebeveynleri bir nebze rahatlatan Rafadan Tayfa, yaklaşık 25 milyon tık aldı. Bunun 15 milyonu ise TRT’den izlendi. Çocukların çok sevdiği yerli yapım çizgi film olan Rafadan Tayfa’nın salgın günlerinde neler yaptığını İSFSTUDIOS sahibi ve yapımcısı İsmail Fidan ile konuştuk.

Rol model aldılar

- Rafadan Tayfa salgın günlerinde nasıl mesajlar verdi ve veriyor?

Özellikle salgın günlerine yönelik hazırladığımız çizgi filmlerimiz ve kliplerimiz izlenme rekorları kırdı. Çocuklar, Rafadan Tayfa’daki karakterleri çok seviyor ve rol model alıyor.

Çocuklara çizgi filmlerimizde “Evde kalın” mesajı verince çocuklar evde kalıyor. Yönlendirdiğimiz şekilde evde aktiviteler yapıyor, aileleriyle vakit geçiriyor. Normalleşme mesajları verince çocuklar normalleşme sürecine giriyor. Onlar sevdiği rol model karakterler ne yaparsa aslında onları yapmaya yönelik bir eğilimleri var. Korona gündeme geldiğinde çocukların sağlığı ön planlaydı. İlk başlarda çocuklara sokağa çıkma yasağı vardı. Biz çocuklar evde nasıl kalmalı, kaldıklarında evde neler yapmalı, bunları verdik. Yurt dışı Türkler Başkanlığı özel şeyler istedi bizden. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımız da çok önemli bizim için. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza şu soruyu sorduk. Rafadan Tayfa evde ne yapıyor? Hayri diyor ki “Ben evde leziz yemekler yapıyorum anneme yardım ediyorum hem de öğreniyorum.” Akın “Ben evde çadır kuruyorum” diyor. Kâmil “Ben evde kitap okuyorum” diyor... Bunun gibi mesajlar verdik ilk dönemde çizgi filmlerimizde. Bunlar hem yurt içinde hem yurt dışında çok ciddi ses getirdi.

Rap şarkılar rekor kırdı

- Anne babalardan geri dönüşler nasıl salgın mesajlarınıza yönelik?

O videoların paylaşımından sonra ailelerden bize şöyle mesajlar geldi: “İyi ki yapmışsınız çocuğumuzu evde zor tutuyorduk. Bize de çok fazla zorluk çıkartmıyorlar dediler. “Sağlıklı Tayfa” projemiz de çok beğenildi. Bunda çocukların çok sevdiği bir şarkı vardı. Ona özel bir klip hazırladık. Korona sürecinde rekor kıran bir video oldu. 15 milyon tıklanmaya erişmiş durumda. Hijyen, kişisel temizlik, yemeklerden önce ve sonra, diş fırçalamadan önce gibi mesajlar oldu. Çocukların sevdiği tarzda verildi. Rap şeklinde olunca çocuklar çok hızlı benimsiyor. Orada verilmesi gereken mesajı eğlenceli bir şekilde veriyoruz. Elin ne zaman yıkanmasından düzenli uykuya kadar mesajlar verildi. Mesela hijyen şarkısı...15 milyon tıklanmaya ulaştık. Bu içerikler arasında birinci sırada.

- Ne tür mesajlar vermeye çalışıyorsunuz?

Çocuklar rol model aldığı karakterler ne yaparsa onu yapıyor. Onlar gibi yaşamak ve davranmak istiyor. O yüzden bunun bilincindeyiz ve ona göre mesajlar veriyoruz. TRT’de büyük katkıda bulundu ve birçok karakteri bu tarz içerikler oluşturdu. Her projenin farklı hedef kitlesi var. Kimisi 0-3 yaş kimisi 3-6 yaş, kimisi 6-9 yaş. Onun için tüm içeriklerde benzer şeyler oluşturuldu. Çok fazla görsel oluşturduk. Çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Çok güzel geri dönüşler aldık arkadaşlarımızdan. Çocukların evde geçirdiği sürecin çok daha kaliteli çok daha verimli ve pozitif olduğunu düşünüyoruz. Ebeveynlerden gelen dönüşlerle amacımıza ulaşmışız diye görünüyor.

HİJYEN ŞARKISI DİLDEN DİLE

- Rafadan Tayfa’nın yaş kitlesi nasıl, hangi yaş grubu izliyor daha çok?

Rafadan Tayfa’nın yaş kitlesi çok geniş. 2’den 70 yaşa kadar izleniyor. Çok yoğun bir 2 yaş kitlemiz var şu anda. Okuma yazması yok ama şarkılarımızı ezbere söylüyorlar ve bunun videosunu paylaşıyorlar. O yüzden böyle bir potansiyel var. Gelen Tweet’lerin birçoğu şöyle: “Evde televizyon açık izliyoruz. Tek problem evde çocuk yok. Ben 20 yaşındayım babam 40 yaşında dedem 70 yaşında.”

Öyle olunca Rafadan Tayfa’nın vereceği mesajı bir tık daha önemli oluyor. Her yaş kitlesinin benimseyerek izlediği bir yapım. O da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle son dönemde Rafadan Tayfa jenerik şarkısı, en sevilen çocuk şarkısı Türkiye’de. Hijyen şarkımızın hem dansını yapıp hem şarkıyı söyleyip paylaşmaları aslında bizim verdiğimiz mesajın çok doğrudan ulaştığının göstergesi bizim için.

HAYRİ TRAFİĞİ DENETLEYECEK

- Rafadan Tayfa’nın yeni projeleri var mı çocuklar için?

Rafadan Tayfa kamunun çocuk yüzü oldu. Bunun da nedeni 2’ten 70 yaşa kadar izleniyor olması. Çok kitlenin keyifle izlediği ve 3 kuşağı bir araya toplayan yapım. Böyle olunca İçişleri Bakanlığı mükemmel bir kampanya başlattı. Kırmızı düdük kampanyası. Amacına ulaşan kampanyalardan bir tanesi.

Birkaç ay içinde trafik ile ilgili yeni projemiz hayata geçecek. Yani Hayri yakında trafiği denetleyecek. Trafik Tayfa. Trafik Tayfa çocuklara trafik kurallarını yine çocuk bakış açısıyla anlatacak. Trafik polisi kim diye sorarsanız. Türkiye’nin en çok sevilen karakteri Hayri. Hayri fahri trafik polisi oluyor ve çocuk bakış açısıyla trafik kurallarını denetliyor. Çocuk bakış açısıyla. ‘Trafik benden sorulur’ sloganıyla çıkıyor. Tamamen çocuk bakış açısıyla yaşıyorlar olayları. O yüzden de çok çok büyük etkisi olacağını düşünüyoruz.