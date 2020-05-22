Takmak ya da takmamak

Salgının yayılma hızı düştü.

Rakamlar güzel geliyor.



Aynı şekilde dikkatli gidersek ve tedbirlere uyarsak bayram sonrası daha güzel olacak.



Tabii bitti diyemiyoruz.

Aman bayramda gevşeme olmasın.

Bitti demek için günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi gerekiyor.

Uzmanlar bunun altını ısrarla çiziyor.



Biraz daha maskeli olarak dişimizi sıkalım.



Maske takmanın faydası ve bulaşma oranları şöyleymiş:



Konuşurken iki kişi de maske takmazsa bulaşma yüzde 90



Konuşan takmaz dinleyen takarsa bulaşma yüzde 30

Konuşan takar dinleyen takmazsa bulaşma yüzde 5

İki kişi de maske takarsa bulaşma oranı yüzde 1,5.



Yani bitti diyene kadar biraz daha maskeli hayat gözüküyor.



Sosyal mesafeye ve maskeye bir süre daha dikkat lütfen...



Hastanelerimiz gurur kaynağı



Türkiye sağlık alanında büyük yatırım yaptı.



Şehir hastanelerinin önemini de salgın günlerinde gördük.



Dün İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı.



Hastanelerimiz ve doktorlarımız gurur kaynağımız her zaman.



Sağlık hizmetlerinde de tüm dünyaya örnek olduk.











Alkışlar evde bayram konserlerine



Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri’

müthiş bir proje olmuş.

Çarşamba akşamı Kapadokya’da konser vardı. Ferman Akgül ve Ethnic Band.‘Türküler ve Folk Rock Ezgileri’.

Görüntüler süperdi, müzik süperdi.

Bayram sonuna kadar her gün var. Kaçırmayın derim...













Balkonlara sığmadık



Hem 23 Nisan’da hem de 19 Mayıs’ta balkonlara sığmadık. İstiklal Marşı iki tarihte de balkonlarda büyük katılım ve coşkuyla söylendi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 19 Mayıs öncesi söyleşi yapmıştım.



Sohbetimizde Şentop 23 Nisan’da balkonlarda İstiklal Marşı okunmasıyla ilgili şunları söyledi:



“Evlerde, balkonlarda İstiklal Marşımızı bütün bir ülke olarak hep beraber söyledik. Tarihin en geniş katılımlı Milli Marş söyleme eylemi oldu bu. İstiklal Marşı bütün Türkiye’yi birleştiren en temel unsurlarımızın başında geliyor. Milletimizin katılımı muhteşemdi; köylerde, şehirlerde, bir uçtan öbür uca bütün vatan sathında, aynı anda aynı heyecanla bir ve beraber olduk.”



OKUNANLAR VE MESAJLARI...



Geçen hafta evde kaldığım zamanlarda okuduğum kitaplar ve mesajları şöyle:



Mondros sonrasında Mustafa Kemal’e, henüz İstanbul’a yeni gelmişlerken yaveri itilaf devletlerinin donanmalarını kastederek ‘Paşam gelmişler’ demişti. İstanbul limanı yabancı gemilerle doluydu. İşte o gün mavi göğün altında, masmavi Marmara’ya bakarak, ‘geldikleri gibi giderler’ dedi. (GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İlber Ortaylı)











Bir defa kendini bulan insanın, bu dünyada kaybedecek bir şeyi yoktur artık. Ve bir defa kendi içindeki insanı anlamış insan, bütün insanları anlar. (OLAĞANÜSTÜ BİR GECE Stefan Zweig)



Bir geminin fazla yükünü denize atması gibi yazgım da bana yeni gelecekler hazırlamak için kimi şeyleri silip süpürüyordu. (AFRİKALI LEO Amin Maalouf)



Ayakları olan bir sporcu arabaya ancak maraton dönüşü binmelidir. (HABABAM SINIFI Rıfat Ilgaz)