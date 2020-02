Yaraları sarmak için gece gündüz mesai

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu ve bürokratların da katıldığı deprem koordinasyon toplantısında, 6.8’lik deprem sonrası tüm sorunlar masaya yatırıldı.

ELAZIĞ

Elazığ depreminin üzerinden 20 gün geçti. Hasar tespit çalışmaları 10 günde bitti ve şu ana kadar ağır hasarlı 283 bina yıkıldı. Her gün ortalama 50 hasarlı bina yıkılıyor. Acil yıkılacak bina sayısı 558. Ağır hasarlı bina sayısı ise 7 bin 698. Haftaya da yeni yapımına başlanacak binaların temeli atılacak. Binaların 1 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Yaraları sarmak için Elazığ ve Malatya’da gece gündüz mesai harcanıyor. İki ile yaklaşık 5 bin kişi deprem çalışmaları için gelmiş.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 20 günlük sürede sadece 1 kere kabine toplantısı için Ankara’ya gitmiş.

Her gün 3 mahalle

Bakan Kurum her gün sahada ve en az 3 mahalle gezerek onlarca binaya bakıyor, vatandaşlarla bir araya geliyor. Ayrıca her akşam ve sabah kalabalık bir heyetle deprem koordinasyon toplantıları yapılıyor. Önceki geceki toplantıya ben de katıldım. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi, Belediye Başkanı, AFAD Başkanı ve TOKİ Başkanı gibi 10’a yakın bürokrat da katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda deprem sonrası binaların durumu ve vatandaşların başta barınma ile genel ihtiyaçları olmak üzere sorunları tek tek masaya yatırıldı. Gündüz dolaşan ekipler karşılarına çıkan durumu grafiklerle katılanlara aktardı. Her gün gelen bilgilere göre haritalar ve grafikler değiştiriliyormuş.

Kapı kapı dolaşılmış

Haritadan mahalleler ve ilçelerdeki son durum değerlendirildi.

Ekipler cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı gezerek durum tespiti yapıyor. Toplantıda bir çok ailenin sorunlarının hızlı çözümü için talimat verildiğine de şahit oldum. Hem Bakan Kurum hem Bakan Soylu bürokratlarına sorunların çözümüne yönelik hızlı hareket edilmesi ve vatandaşı mağdur etmeme talimatı verdi.

Elazığ’da hasar tespiti yapılan 61 bin 152 bina var. Toplam 202 bin 765 daire. 26 bin 67 hasarsız bina tespit edilmiş. Az hasarlı bina sayısı ise 15 bin 853. 1540 bina da orta hasarlı. 7 bin 698 ağır hasarlı bina tespit edilmiş.

Acil yıkılacak bina sayısı ise 558. Bu da 1846 daire yıkılacak demek. Elazığ’da ilk defa yerinde dönüşüm yapılacak. Hem kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor hem de afet çalışması aynı anda yürüyor. İlk etapta kurulacak konteyner kentlerin yerleri de tek tek boş arazilerin bakılarak belirlenmiş.

5 bin konteyner

Elazığ’a şimdilik 5 bin konteyner gelecek. Hafta sonuna kadar yaklaşık iki konteyner kent kurulacakmış. Toplamda ise 6 konteyner kent kurulması planlanıyor.

Elazığ’da 3 ayaklı konut çalışması yapılacak. Bunlar afet konutları, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm.

1 yıl içinde Elazığ’da 17 bin 400, Malatya’da 3 bin 920 konut olmak üzere toplam 21 bin 320 konut yapılacak.

Dün ise Bakan Kurum ve Bakan Soylu ile birlikte Elazığ’dan Malatya’ya da geçtim. Malatya’da Valilikte durum değerlendirme toplantısı yapıldı. İki bakan Malatya’nın ilçelerinde de depremde zarar gören vatandaşların sorunlarını dinledi ve yapılanları yerinde gördü.

Talepler alınıyor

İncelemeler sırasında sohbet ettiğim Bakan Kurum 1000’i aşkın kişiyle 7/24 ekiplerin çalışmalara devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, “yaraları sarmak, zararları telafi etmek ve afetin izlerini silmek için depremin ilk saatlerinden itibaren son derece yoğun bir çaba içerisindeyiz. 19 gündür enkaz alanlarındayız, çadır kentlerimizdeyiz, dönüşüm alanlarındayız. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve yapılacak olan çalışmalara yerinde karar veriyoruz. Vatandaşlarımızın dönüşüme dair taleplerini alıyoruz” dedi.

Üçte biri yenilenecek

Hesaplara göre Elazığ’ın 3’te 1’i yenilenecek.

Çalışmalarda yeni depremlere yönelik depremde zarar görmeyen mevcut yapılarda sağlam mı diye bakılıyor. Kritik kat zemin katmış. Oradan numune alınıyormuş. Demir ve beton kriterine bakılıyormuş bina ile ilgili.