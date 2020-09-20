‘Adalet’ duygusunu zedeleyen kararlar

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüleri izleyip de Halil Sezai’ye “Yazıklar olsun” demeyen yok.









Gerekçesi ne olursa olsun şarkıcının babası yaşındaki bir insanı dövmesi ayıp, saygısızlık, vicdansızlık hatta vandallık.

Önce Twitter mahkemesi, sonra yargı Halil Sezai için “tutuklama” kararı verdi. Çünkü yargı, şarkıcının elindeki şömine odununu “silah” saydı.

Hal böyle olunca insanlar sosyal medyada, ateşli silahın kullanıldığı olaylarda yargının verdiği “tutuksuz yargılama” kararlarını masaya yatırdı.

Arda Turan - Berkay olayında kırık bir burun ve hastanede bir el ateş edilen silah vardı, ama tutuklama yoktu!

Yargıçların benzer olaylarda verdiği ve vermediği cezaların yanı sıra adalete olan inancı zayıflatan bir de tazminat cezaları var…

İzmir – Aydın otobanında alkollü kullandığı otomobille Nilgün - Ayhan Özçelik çiftiyle kızları Zeynep’in ölümüne sebep olan senarist Emrah Serbes, 28 Eylül 2017’de girdiği cezaevinden “pandemi tahliyesi”yle çıktı.

Kazada annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik’in Emrah Serbes hakkında açtığı 4,5 milyon liralık tazminat davası da sonuçlandı. Mahkeme, üç canın bedeli olarak 1 milyon 400 bin lira tazminata karar verdi.

Aynı günlerde bir başka tazminat davası daha sonuçlandı. 2015 yılında Ataşehir’deki bir kebapçıda 3,5 yaşındaki Y. K.’nın yüzüne kezzap atan enişte Cihan Araçman’ı mahkeme 5 milyon 330 bin 379 lira tazminata mahkum etti.



Müge Anlı’nın reytingi cuma günü niye arttı?



Müge Anlı, hafta içi 10:00 – 13:00 saatleri arasında ATV’de yaptığı canlı yayınlarla, seyircinin iki kat arttığı prime time kuşağındaki onlarca diziden daha çok reyting alıyor.









Bir program, yayınlandığı saatlerde ekran karşısındaki 100 kişiden ortalama 32’sini seyirci yapabiliyorsa bu demektir ki insanlara cazip gelen şeyler oluyor orada…

Peki nedir bu?

Sosyal medyada yazılanlara bakılırsa herkesin bir fikri var bu konuda, ama önemli olan akademik çalışma.

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” ve “Esra Erol’da”nın bu denli yüksek reyting almalarının sebepleri, bu programların insanların üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri üstüne keşke yeterli akademik çalışma yapılsa.

Müge Anlı’nın epeydir üzerinde durduğu konulardan biri, “Aleyna Çakır öldü mü, öldürüldü mü?”

Hedefteki isimler Ümitcan Uygun ve annesi Gülay Uygun’du. Çalıştığı kurumda hakkında soruşturma başlatılan anne, Perşembe akşamı ıssız bir yerde ölü bulundu. İntihar mı etti, başına sıkılan tek kurşunla öldürüldü mü ortaya çıkmadan Uygun ailesi, ölümden Müge Anlı’yı sorumlu tuttu ve tehdit etti.

Müge Anlı’nın Uygun ailesine yanıt verdiği Cuma günkü yayını, haftanın en çok reyting aldığı programı oldu.

Akademik olarak incelenip, analiz edilmesi gereken bir durum yok mu ortada?



Telefonumda casus var!



ABD’de açılan, ama Instagram kullanan herkesi ilgilendiren bir dava bu. Brittany Conditi’nin Facebook aleyhinde açtığı davadaki iddiası şu:

“Facebook’a ait sosyal medya platformu Instagram, kamera üzerinden bilerek kullanıcıları izliyor. Şirket, Instagram üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapıyor.”



Aylar önce ABD basınında, insanların aktif olarak kullanmadıkları zamanlarda bile Instagram’ın iPhone telefon kameralarına erişim sağladığına dair haberler çıkmıştı. Facebook, bu iddiaları yalanlayıp olayı yazılım hatasına bağlamıştı.



Geçen ay da Facebook’un yüz tanıma teknolojisini kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği iddia edilmişti.



Sosyal medya devlerinin, kendilerini devletler ve kanunlar üstünde görmesinin sonuçları bu.



GÜNÜN SÖZÜ



“Hayatımıza giren herkes değerlidir; ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir.” (Erich Fromm)